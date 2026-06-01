EU denunciará a Barcala en Fiscalía por un posible fraccionamiento de contratos en Alicante

Nuevo pulso judicial entre el portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El edil progresista ha anunciado que denunciará al dirigente popular ante Fiscalía por un posible fraccionamiento de contratos. En concreto, la formación de izquierdas cuestiona que el Ayuntamiento recurra a letrados externos cuando dispone de plazas sin cubrir dentro de los servicios jurídicos del propio Consistorio.

Un detalle del que ya advierte el interventor municipal en su informe anual, donde se muestra disconforme con la mitad (52,17 %) de los expedientes que tienen que ver con la asesoría jurídica para defensa en tribunales, debido al incumplimiento legal en relación con el fraccionamiento de los contratos. En este sentido, en el caso de los informes que detallan las decisiones políticas que esquivan las advertencias por parte de intervención, el Ayuntamiento no resolvió las discrepancias, lo que también generó perjuicios a la máxima institución municipal, según el alto funcionario.

En concreto, el alto funcionario señala 12 expedientes de defensa jurídica ante los tribunales, que fueron tramitados mediante contratos menores (que se adjudican de forma directa, sin concurso público) pese a los reparos manifestados por el propio interventor. El responsable de fiscalizar las cuentas municipales considera que se incumple el artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Advertencia repetida

Ya en mayo de 2025, el interventor cuestionaba por el mismo motivo otros contratos: hasta seis adjudicaciones entre el 16 de abril y el 23 de diciembre de 2024 por importe total de más de 10.000 euros, destinadas a la defensa jurídica del Consistorio, que entendía que deberían haberse tramitado como un mismo servicio y haber salido a concurso público. En total, de acuerdo con el informe del alto funcionario, entre el 24 de diciembre de 2024 y octubre de 2025 se gastaron otros 5.735 euros mediante el mismo sistema, evitando licitar el servicio.

Según han señalado fuentes de Esquerra Unida, la intención de la formación es registrar este mismo martes ante Fiscalía una denuncia por los reparos de Intervención sobre un posible fraccionamiento contractual en el Ayuntamiento de Alicante. El escrito será presentado por Manolo Copé, portavoz del grupo municipal, y la coordinadora de Esquerra Unida Alacant, Lucía Ibáñez.