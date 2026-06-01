Madre holandesa: diecisiete intentos de gestación sin éxito hasta llegar a Alicante

Dorien Waanders, enfermera neerlandesa de 39 años, empezó a buscar el embarazo a los 35 en su país. No había encontrado a la pareja adecuada pero siempre había querido ser madre. Durante cuatro años pasó por un proceso largo y emocionalmente muy duro: nueve inseminaciones artificiales, dos tratamientos de fecundación in vitro, ocho embriones generados, un embarazo que terminó en aborto espontáneo y, en total, 17 intentos sin éxito. “Llegó un momento en el que sentía que ya no había respuestas nuevas”, ha explicado. Hasta que una conversación casual en Holanda cambió su historia.

En la fiesta de unos amigos conoció a Inge Kormelink, CEO de Grupo Tambre, la clínica de medicina reproductiva avanzada con sedes en Madrid y Alicante. Dorien le contó su recorrido y Kormelink vio enseguida que no estaba ante un caso para seguir repitiendo lo mismo, sino ante una paciente que necesitaba una revisión más profunda y personalizada. Esa conversación fue el origen de su viaje a España.

El resultado fue radicalmente distinto. En Tambre, el equipo médico estudió su caso con más detalle y detectó factores inmunológicos que podían estar influyendo en el fracaso de los intentos anteriores. Según explica el doctor Abraham Zavala, coordinador médico de la clínica en Alicante y ginecólogo especialista en fertilidad, en pacientes que ya han pasado por varios tratamientos “es esencial no limitarse a repetirlos, sino analizar cuidadosamente qué ha ocurrido en los intentos anteriores”. En los casos complejos, añade, variables como el desarrollo embrionario, la implantación, el momento adecuado del tratamiento o las causas médicas subyacentes pueden resultar decisivas.

Muchas personas no saben que existen otras opciones fuera de su país y pueden evitarse pasar por lo mismo que yo viví Dorien Waanders

A la primera

Ese fue precisamente el punto de inflexión en el caso de Dorien. Tras un estudio detenido y un abordaje ajustado a su situación, logró quedarse embarazada en la primera transferencia embrionaria realizada en España. Su hijo, Cas, nació el 15 de octubre de 2025.

Recientemente, Dorien ha regresado a Alicante junto a su actual pareja, Marlot, varios familiares y el pequeño Cas, al que quería presentar al equipo en el lugar donde, en sus propias palabras, “surgió todo”.

Durante la visita, la familia recorrió el laboratorio junto a la jefa de laboratorios, Leonor Ortega, y la bióloga Sara Ruiz. Y fue un momento muy emocional, especialmente cuando ambas profesionales vieron entrar al bebé.

La historia de Dorien no es un caso aislado. Según datos de Tambre, sus pacientes llegan con una media de tres tratamientos fallidos previos en otras clínicas; más del 70% son internacionales y el 51% supera los 40 años. La edad, la baja reserva ovárica y el factor masculino figuran entre los principales motivos de consulta.

Referente europeo

España se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos en reproducción asistida. Según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en España se realizan cada año más de 160.000 ciclos de fecundación in vitro y aproximadamente el 10% de los bebés nacen ya gracias a estas técnicas. Además, miles de pacientes llegan desde otros países.

La mayoría proceden de Europa —Francia, Italia, Reino Unido, Alemania o Países Bajos—, aunque cada vez es más habitual recibir pacientes de otros continentes, como EE UU o Australia. El motivo: acceso a técnicas más avanzadas, marco legal, experiencia acumulada o búsqueda de un enfoque diferente tras varios intentos fallidos.

En ese mapa, Alicante se ha posicionado como uno de los puntos de referencia, con clínicas orientadas específicamente a paciente internacional.

Las pacientes llegan a las clínicas con una media de tres tratamientos fallidos previos; más del 70% son internacionales y el 51% supera los 40 años

Mejores preguntas

Para la CEO de Tambre, la clave está en entender que los casos difíciles no necesitan más insistencia, sino mejores preguntas. La historia de Dorien es la de la perseverancia, la de no rendirse, y tiene claro que quiere ampliar la familia.

“Tenía mucha ilusión de venir y traerlo”, dice. En el encuentro con el doctor Abraham Zavala, la mujer también se emociona cuando se le pregunta qué sintió cuando vio por primera vez la cara de Cas. No pudo evitar las lágrimas al echar la vista atrás y recordar lo increíble que para ella fue ese momento. Su historia no termina aquí. Como enfermera, ha decidido compartir su experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan un camino similar.

“Muchas personas no saben que existen otras opciones fuera de su país”, explica. “Quizá así pueda evitar que otros tengan que pasar por lo mismo que yo viví”.

En un contexto en el que cada vez más pacientes cruzan fronteras en busca de respuestas, su historia pone rostro a una realidad que va más allá de un caso individual. Y deja una idea que cada vez resuena más entre quienes pasan por este proceso:

no siempre se trata de intentarlo una vez más, sino de hacerlo de otra manera.