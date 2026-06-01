Obras de Dolores Balsalobre, Paloma Navares y Polín Laporta en la muestra "Arte y salud visual"

La exposición "Mujeres en la Fundación Jorge Alió", organizada por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera y la Universidad Miguel Hernández de Elche, se puede visitar hasta el 27 de junio en el edificio La Valona, de lunes a viernes de 09.00 a 21.00 horas, y los sábados de 09.30 a 13.30 horas. Se trata de una iniciativa que reúne por primera vez una amplia selección de creaciones de arte femenino pertenecientes a la histórica colección "Miradas".

Compuesta por 50 obras desde 1998 hasta la actualidad, la muestra realiza un recorrido por casi tres décadas de talento femenino vinculado al certamen nacional e internacional de pintura. Es una propuesta consolidada como uno de los proyectos culturales más singulares relacionados con la percepción visual y la sensibilización sobre el cuidado de la salud visual, explican desde la fundación.

Para María López Iglesias, presidenta de la Fundación Jorge Alió, “con esta exposición celebramos el talento, la sensibilidad y la creatividad femenina a través de distintas miradas, estilos y lenguajes artísticos. Así, conviven artistas jóvenes y autoras consagradas, cuyas trayectorias enriquecen esta muestra con experiencia y excelencia”.

Visitas a la muestra en la UMH / INFORMACIÓN

Galardones

Muchas de las participantes han sido galardonadas en distintas categorías del certamen a lo largo de su historia, destacando con el premio de honor "Mejor Trayectoria Profesional y Artística" -el máximo reconocimiento que se otorga- a las artistas Dolores Balsalobre (2026), Paloma Navares (2016) y Polín Laporta (2004). También se exponen cuatro "Miradas", eje central de cada edición; así como dos obras distinguidas con el premio Fundación Jorge Alió’ y cinco con el premio "Mejor Artista Emergente", de los que muchos ganadores se formaron en la facultad de Bellas Artes de la UMH.

Asimismo se exhiben dos piezas del certamen internacional, una de Natividad Pamies Díez, ganadora por España en 2020; y otra de Ewa Kozior, quien representando a Polonia ganó en 2023. Además, se incorporan dos premios "Mejor artista con diversidad funcional" y ocho menciones honoríficas, entre otros cuadros. Todos abordan la mirada desde múltiples perspectivas: identidad, memoria, emoción, percepción, fragilidad, cuerpo, paisaje o tecnología.

Visitas guiadas a la exposición clausurada en la Lonja del Pescado en Alicante / INFORMACIÓN

Técnicas mixtas

Es la segunda vez que la UMH de Elche acoge una exposición similar, después de "Miradas" en 2013. Pintura, técnicas mixtas, abstracción, figuración contemporánea y lenguajes experimentales se combinan en una muestra que refleja la riqueza estética y conceptual de las creadoras participantes. La comisaria Juana María Balsalobre, historiadora y experta en arte contemporáneo, destaca “cómo las artistas han construido una visión propia de la percepción y experiencia humana mediante la creación contemporánea”.

Muchas de las piezas incorporan, además, una profunda reflexión sobre la luz, la pérdida visual, la sensibilidad o el concepto simbólico de la mirada. Elementos que conectan directamente con la misión de la Fundación Jorge Alió, que cumple 30 años, convirtiendo el arte en una herramienta de sensibilización social.

En "Mujeres en la Fundación Jorge Alió", en la que colaboran Fundación SEUR, TARSA y Grados Comunicación. El certamen de pintura "Miradas" es de carácter bienal. Desde su creación en 1998 han participado más de 2.500 artistas. Atesora un patrimonio de 66 obras premiadas y 109 donadas hasta 2026, de las que se han publicado 247 obras participantes en distintos formatos y soportes a lo largo de su historia. Además, cuenta con 36 exposiciones itinerantes, tanto dentro, como fuera del país.

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Clausura en la Lonja de Alicante

Por otro lado, la exhibición del XIV Certamen Nacional y el XI Certamen Internacional de Pintura Miradas , organizados por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera , ha cerrado sus puertas con un balance altamente positivo tras alcanzar 4.644 visitantes, según datos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante.

“Bajo el lema 'Una mirada, una emoción' hemos querido transmitir tres décadas de conexión entre arte contemporáneo, inclusión social y sensibilización en salud visual”, comenta María López Iglesias, presidenta ejecutiva de la Fundación Alió y directora del certamen.

Celebrada en la Sala Municipal de La Lonja del Pescado de Alicante durante varias semanas, la exposición de 125 obras ha vuelto a consolidarse como una de las propuestas culturales más singulares de la provincia, coincidiendo con el 30º aniversario de la Fundación Jorge Alió.