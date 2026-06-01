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Las playas de Alicante llegan a la temporada alta con deberes pendientes

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Las playas de Alicante llegan a la temporada alta con deberes pendientes

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Las playas de Alicante llegan a la temporada alta con deberes pendientes. Signos de desgaste en el mobiliario, las pasarelas, lavapiés y otros elementos de playa evidencian las carencias de mantenimiento con las que el Postiguet, y en menor medida Playa San Juan, encaran el inicio de la temporada alta. Más información

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