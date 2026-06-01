Las playas de Alicante llegan al verano a dos velocidades: del brillo de San Juan al deterioro del Postiguet

Al inicio de la temporada alta, Alicante, la ciudad de los 320 días de sol, ofrece dos imágenes diametralmente opuestas en sus dos arenales de referencia. La playa de San Juan es todo luz y azul, no hay casi ninguna nota discordante en servicios o mantenimiento que rivalice con el paisaje. En Postiguet, la icónica playa urbana de la ciudad, el deterioro está presente hasta en el mínimo detalle.

Basta una caminata desde Puerta del Mar hasta El Cocó para quedarse rumiando la pregunta de cuándo fue la última vez que se le dio cariño al paseo marítimo por excelencia de la ciudad. Barandillas y bancos desconchados, lavapiés oxidados, señalética vandalizada, pasarelas difuminadas por la arena y pavimentos y muretes claramente víctimas de la desidia.

De los aproximadamente 800 metros de barandilla, no hay ninguno sin desconchones. En la imagen, una losa suelta al borde del paseo, a la altura del Hotel Meliá. / PILAR CORTES

Así llega la playa urbana de Alicante al 1 de junio, fecha que, según determina la contrata municipal, da arranque a la temporada alta y extiende el servicio de socorrismo diario en la playa del Postiguet y las de Tabarca, Urbanova, Agua Amarga, Albufereta, Almadraba, San Juan y San Gabriel.

Servicios en marcha

La fecha, de nuevo, es una mera convención. Este pasado viernes el Postiguet estaba a reventar, y según declaran los trabajadores de los alquileres de tumbonas, ha sido así toda esta última y calurosa semana. La contrata de mantenimiento y limpieza tan solo trabaja los fines de semana de mayo, pero la presión sobre la playa ya es casi equiparable a la de junio. Los chiringuitos, las sombrillas y hasta los alquileres náuticos sí estaban a punto para la temporada estival

No fue así el pasado verano, cuando el retraso en la adjudicación de las concesiones hizo que las playas, a excepción de San Juan, que tenía contrato aparte, se quedasen semanas enteras sin estos demandados servicios.

Esta temporada las comodidades privadas están disponibles, pero la disparidad entre playas más cuidadas, como San Juan o Urbanova, y otras en un inexplicable abandono, como Postiguet, se hace evidente.

Inexplicable porque, a diferencia de un arenal más pequeño como el Albufereta, o más alejado como los de San Gabriel y Agua Amarga, la del Postiguet es la playa central de la ciudad y la primera impresión de los miles de turistas que, desde que llegó el buen tiempo tras la primera semana de mayo, buscan el mar a escasos pasos de sus alojamientos en la ciudad.

Encontrar bañistas locales se hace complicado un día de semana en una playa que, no obstante, está llena. «Aquí vienen todos los que se hospedan en los pisos turísticos del centro», señala Fidel Pérez, un transeúnte habitual del paseo marítimo, que luce completamente desgastado.

Las señales de deterioro en el paseo del Postiguet están se mire a donde se mire, incluso si se mira hacia arriba. / PILAR CORTES

«Es como si los alicantinos ya estuviéramos acostumbrados a verlo todo sucio, pero no sé cómo lo verán los turistas», planteaba Pérez sobre un banco sin pintura. Junto a él, Marisa Cruz respondía que «a los turistas mientras haya sol no les importa otra cosa».

Tampoco es cuestión de pensar la ciudad para los visitantes, pero resulta paradójico que, mientras se invierte dinero en campañas de promoción, haya un descuido tan visible en una de las principales postales turísticas de la ciudad.

Nada escapa a la pátina de deterioro, ni un solo metro de los 800 de baranda está indemne ante la corrosión, y hasta la pasarela que conecta el arenal con el Raval Roig se cae a cachos en su revestimiento. «Yo me pregunto cuándo fue la última vez que un político del Ayuntamiento vino al Postiguet», cuestiona Pérez.

A ocho kilómetros de distancia, en San Juan, la percepción es distinta. La amplitud del arenal, la distribución de servicios, el estado del paseo marítimo y del resto del mobiliario transmiten una sensación de mayor preparación para el verano.

Un hombre utiliza un lavapiés, en perfecto estado, en la playa de San Juan junto a la zona de baño adaptado, que no empezará hasta dentro de un mes. / PILAR CORTES

Con un tramo del paseo estrenado este último año, y el otro en condiciones mucho más óptimas que las del Postiguet, San Juan luce como la playa insignia, la más cuidada del municipio. El mantenimiento no es incuestionable, especialmente en asuntos que exceden a la contrata de playas como puede ser el estado de varias de las pérgolas de acero y madera que hay a lo largo del paseo, afectadas por el salitre del mar.

Sin embargo, lo concerniente a la contrata de mantenimiento y limpieza de playas, como pueden ser los lavapiés y las pasarelas, presentan un estado aparentemente mejor al de el Postiguet.

En un día de semana, y a pesar del veranillo de finales de mayo, el extenso arenal es mucho menos visitado que la playa del centro de Alicante, y la menor masificación también se nota en el estado de conservación de la playa. Como nota discordante, la limpieza del suelo del paseo, al igual que la de tantas aceras de Alicante, no es para prodigarse.

Nueva contrata de mantenimiento en suspenso

La nueva contrata de limpieza, mantenimiento, reparación e instalación de las infraestructuras de las playas, que salió a concurso el pasado 11 de marzo y que como principal novedad incorpora a dos operarios durante los 180 días de temporada baja, está suspendida por el recurso especial presentado por Andanza Emplea, actual adjudicatario y uno de los dos concursantes de esta nueva licitación.

La mesa de contratación comprobó que la oferta de Andanza Emplea era anormalmente baja, por lo que puso en duda su viabilidad y se excluyó al licitador el 28 de abril. Sin embargo, el 4 de mayo la empresa introdujo recurso en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por lo que el Patronato de Turismo ha procedido a suspender el expediente hasta la resolución del recurso presentado.

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Un retraso para la adjudicación de la nueva contrata, que no está lista para el inicio de la temporada alta y que deberá reemplazar a la actual antes de su fecha de finalización, el 28 de junio para el servicio general y el 15 de julio para mantenimiento.