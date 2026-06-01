La Aemet avisa del calor en Alicante: hasta 34 grados hoy y aviso amarillo mañana

Junio comienza en Alicante con el mismo patrón de estabilidad que ha marcado los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes 1 de junio una jornada tranquila, con predominio del sol en la mayor parte de la provincia y solo algunos intervalos de nubes bajas en el litoral durante las primeras horas del día.

Esas nubes matinales podrán aparecer especialmente en zonas costeras, aunque tenderán a desaparecer rápidamente conforme avance la mañana. A partir de entonces, el sol volverá a imponerse en prácticamente toda la provincia, sin riesgo de lluvias y con un tiempo muy favorable para las actividades al aire libre.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto a jornadas anteriores. El ambiente seguirá siendo cálido durante las horas centrales, especialmente en municipios del interior y de la Vega Baja, donde los termómetros volverán a acercarse a los 30 grados. En la costa, la influencia del mar mantendrá valores algo más suaves y una sensación más agradable.

El viento soplará flojo y variable durante la mañana, aunque a partir del mediodía tenderá a imponerse la componente este, una situación habitual en esta época del año que ayudará a contener ligeramente el calor en las localidades del litoral.

El tiempo en Alicante

Alicante arranca junio con una jornada plenamente veraniega y temperaturas que volverán a acercarse a los 30 grados. El sol dominará durante buena parte del día, aunque al final de la tarde podrían aparecer algunas nubes bajas procedentes del mar, sin riesgo de lluvia.

Los termómetros se moverán entre los 19 y los 29 grados, con una sensación térmica que incluso alcanzará los 30. El ambiente será cálido desde primera hora y la humedad seguirá siendo elevada junto a la costa, mientras la brisa de sureste ayudará a suavizar ligeramente el calor durante la tarde.

El tiempo en Elche

Elche estrenará junio con una jornada de auténtico calor, en la que los termómetros volverán a superar la barrera de los 30 grados. El sol será el gran protagonista durante todo el día y solo aparecerán algunas nubes poco importantes al final de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 32 grados, situando a Elche entre los municipios más calurosos de la provincia. El ambiente será claramente veraniego durante las horas centrales, con sensación de calor intensa y viento flojo que apenas aliviará las altas temperaturas.

El tiempo en Benidorm

Benidorm arrancará junio con una jornada muy agradable junto al mar, marcada por el sol y unas temperaturas más contenidas que en el interior de la provincia. El ambiente será plenamente veraniego, aunque sin el calor intenso que se espera en municipios del sur alicantino.

Las temperaturas se moverán entre los 20 y los 27 grados, con una sensación suave durante todo el día gracias a la influencia del Mediterráneo. La humedad seguirá siendo elevada y dejará una sensación algo más bochornosa en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

El tiempo en Elda

Elda comenzará junio con una jornada de pleno verano, marcada por el sol y unas temperaturas que volverán a superar los 30 grados. El cielo permanecerá despejado durante gran parte del día y no se esperan cambios en una situación dominada por la estabilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 32 grados, con calor intenso durante las horas centrales y una sensación más seca que en la costa. El viento soplará flojo de sureste y apenas mitigará una tarde que volverá a ser una de las más cálidas de la provincia.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja arrancará junio con una jornada muy estable y marcada por el sol, aunque con algunas nubes bajas al final del día. El ambiente será plenamente veraniego junto al mar, sin riesgo de lluvia y con unas condiciones muy favorables para disfrutar de la costa.

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 27 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 30 grados en las horas centrales. La elevada humedad hará que el calor se note algo más que en otros municipios del interior, mientras la brisa marítima ayudará a suavizar el ambiente durante la tarde.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será este lunes uno de los grandes focos de calor de la provincia. El municipio estrenará junio con una máxima de hasta 34 grados, en una jornada plenamente veraniega y con predominio del sol desde primera hora hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 34 grados, con calor muy intenso durante las horas centrales del día. La humedad irá ganando terreno al final de la jornada, pero el viento seguirá siendo flojo, por lo que el ambiente será claramente caluroso en toda la Vega Baja.

El tiempo en Alcoy

Alcoy arrancará junio con una jornada plenamente veraniega y temperaturas muy altas. El sol dominará durante prácticamente todo el día, con apenas algunas nubes decorativas a última hora y sin riesgo real de lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 32 grados, lo que dejará una tarde especialmente cálida en el interior de la provincia. A diferencia de la costa, el ambiente será más seco y el calor se notará con fuerza durante las horas centrales, aunque las noches seguirán siendo algo más llevaderas que en la Vega Baja.

El tiempo en Dénia

Dénia comenzará junio con una jornada plenamente veraniega, marcada por el sol y temperaturas que alcanzarán los 30 grados. El cielo permanecerá poco nuboso durante gran parte del día, aunque al final de la tarde podrían aparecer algunas nubes bajas sin consecuencias.

Noticias relacionadas

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 30 grados, con un ambiente cálido junto al mar y una sensación algo más bochornosa por la elevada humedad. Además, el viento de componente sur ganará fuerza durante las horas centrales, con rachas que podrían superar los 50 km/h en zonas expuestas del litoral.