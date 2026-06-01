Una universidad peruana concede su máxima distinción honorífica a la rectora de la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante ha recibido este lunes a la delegación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (Unheval, Perú) en una jornada institucional que ha servido para reforzar los lazos de cooperación entre ambas instituciones y reconocer la trayectoria de destacados miembros de la comunidad universitaria alicantina.

Durante el acto celebrado en el despacho rectoral, la delegación peruana ha trasladado el saludo del rector de la Unheval, Guillermo Augusto Bocángel Weydert, a través de un mensaje audiovisual en el que ha agradecido la colaboración y el apoyo prestados por la Universidad de Alicante en el ámbito de la promoción de la salud universitaria y el intercambio de buenas prácticas.

El rector ha destacado el papel de la UA como referente internacional en el desarrollo de universidades promotoras de la salud y ha subrayado la importancia de la cooperación entre ambas instituciones.

Medalla de honor

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la entrega de la Medalla de Honor Hermilio Valdizán, la máxima distinción honorífica de esta institución a la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure. La institución peruana reconoce así su trayectoria académica, científica y de gestión universitaria, así como su contribución al fortalecimiento de la educación superior, la investigación científica y la cooperación académica internacional.

La delegación también ha hecho entrega de esta misma distinción a Sofía García Sanjuán, directora del Secretariado de Universidad Saludable de la Universidad de Alicante, por su liderazgo en el impulso de las Universidades Promotoras de la Salud y por su contribución al fortalecimiento de este movimiento en el ámbito internacional. La resolución aprobada por la universidad peruana destaca asimismo el acompañamiento académico y técnico prestado a la Unheval en materia de salud universitaria.

Asimismo, José Ramón Martínez Riera, exdirector del Secretariado de Universidad Saludable de la Universidad de Alicante, ha recibido la Medalla de Honor "Hermilio Valdizán" en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y profesional y a sus aportaciones al fortalecimiento de las Universidades Promotoras de la Salud, la salud comunitaria y la cooperación académica internacional.

Las tres distinciones fueron aprobadas mediante resoluciones rectorales emitidas por la citada institución peruana como muestra de reconocimiento y gratitud institucional por la colaboración académica, el intercambio de experiencias y el apoyo prestado por la UA en el desarrollo de iniciativas orientadas a la promoción de la salud y el bienestar en el ámbito universitario.

Foto de familia de las universidades de Alicante y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (Unheval, Perú) / INFORMACIÓN

Programa de intercambio

La entrega de las medallas se enmarca en la visita técnica que una delegación de ocho responsables de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán realiza esta semana en la Universidad de Alicante con el objetivo de conocer de primera mano las políticas y programas que han convertido a la institución alicantina en un referente internacional en el ámbito de las universidades promotoras de la salud.

La delegación peruana está integrada por responsables de las áreas de planificación, administración, recursos humanos, tecnologías de la información, mantenimiento, análisis de datos y Universidad Saludable de la Unheval. La estancia forma parte de un plan de intercambio técnico impulsado por la institución peruana para fortalecer sus capacidades de gestión y consolidar su propio modelo de universidad saludable a partir del conocimiento de experiencias internacionales de referencia.

Durante la jornada inaugural, los representantes peruanos han participado en una sesión de trabajo dedicada al modelo de Universidad Saludable de la Universidad de Alicante, en la que se han presentado las principales líneas de actuación desarrolladas por la institución en ámbitos como la salud mental, los estilos de vida saludables, la participación comunitaria y la coordinación entre distintos servicios universitarios para promover el bienestar de toda la comunidad universitaria.

El programa continuará en los próximos días con visitas técnicas y reuniones de trabajo centradas en sostenibilidad ambiental, prevención y promoción de la salud, nutrición, bienestar laboral, mantenimiento de infraestructuras, análisis de datos y transformación digital. La delegación tendrá también la oportunidad de conocer iniciativas como Ecocampus y los sistemas de evaluación e indicadores que utiliza la Universidad de Alicante para medir el impacto de sus políticas de salud y sostenibilidad.

Buenas prácticas

La visita concluirá con varias mesas de trabajo orientadas a identificar buenas prácticas transferibles, explorar nuevas vías de cooperación académica y técnica y definir una hoja de ruta conjunta que permita consolidar la colaboración iniciada entre ambas universidades. Con esta estancia, la universidad alicantina refuerza su proyección internacional como referente en la promoción de la salud y el bienestar en el ámbito universitario y afianza sus relaciones con instituciones de educación superior de Iberoamérica.

En la visita institucional en la que Amparo Navarro ha recibido a la delegación peruana encabezada por Juvita Soto Hilario, coordinadora de la U.F. Universidad Saludable, también ha participado el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Iborra, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rocío Juliá.

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán ha destacado expresamente la contribución de la Universidad de Alicante como referente internacional en el ámbito de las universidades promotoras de la salud y ha manifestado su voluntad de seguir profundizando en la cooperación académica e institucional entre ambas instituciones.