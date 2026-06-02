Un accidente en la A-7 en Elche provoca retenciones en dirección a Alicante

Complicaciones en la A-7 a su paso por Elche por un accidente registrado en sentido Alicante. La incidencia se localiza en el punto kilométrico 517, donde se han producido retenciones de hasta un kilómetro en dirección a la capital alicantina.

Retenciones en una vía clave para los desplazamientos entre Elche y Alicante

El accidente está afectando a la circulación en uno de los principales ejes viarios de la provincia. La A-7 soporta a diario un elevado volumen de tráfico, especialmente en los desplazamientos entre Elche, Alicante y otros municipios del área metropolitana, por lo que cualquier incidencia puede generar rápidamente circulación lenta.

Según la información disponible, las complicaciones se concentran en la zona del kilómetro 517, con hasta un kilómetro de retención en sentido Alicante. Se recomienda a los conductores extremar la precaución al aproximarse al tramo afectado, moderar la velocidad y respetar la distancia de seguridad.

En este tipo de incidencias, la circulación puede normalizarse de forma progresiva una vez retirados los vehículos implicados y despejada la calzada, aunque las retenciones pueden mantenerse durante un tiempo en los accesos al punto afectado.

La A-7 es una de las carreteras con mayor tráfico de la provincia y funciona como vía estratégica para conectar el entorno de Elche con Alicante, el aeropuerto, las áreas industriales y otros municipios del sur alicantino.