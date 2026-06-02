El artículo de la columnista Pilar Galán "Soltar la mano", publicado en INFORMACIÓN, protagoniza la primera prueba de la PAU en Alicante

El texto "Soltar la mano", de la escritora y columnista Pilar Galán Rodríguez, publicado el pasado mes de febrero en INFORMACIÓN, ha abierto los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), o Selectividad, en la Universidad de Alicante (UA) y en toda la Comunidad Valenciana ya que las pruebas son comunes. Los alumnos de la UA, 4.451 estudiantes entre los campus de Alicante y Alcoy, tienen que argumentar sobre este texto de la asignatura de Lengua y Literatura en Castellano para demostrar su comprensión escrita y conocimiento de la lengua con distintas cuestiones que han de comentar y desentrañar, con la oportunidad de responder a dos de las tres preguntas que se formulan.

La autora elegida es una escritora y columnista española que colabora activamente publicando artículos de opinión en la sección de opinión del diario INFORMACIÓN y otros medios del grupo Prensa Ibérica (como Levante-EMV o El Periódico). Es profesora de Lengua y Literatura en Cáceres, además de una prolífica escritora galardonada con múltiples premios de narrativa y el prestigioso premio de periodismo Francisco Valdés.

El texto es común en la prueba para las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana

Dentro de esta misma prueba y en el bloque de Educación Literaria, los alumnos tendrán que comentar un fragmento del cuento "El tesoro", que forma parte de la serie Cuentos nuevos (1894). ¿Cuál es el tema principal de este relato? ¿Nos encontramos ante un cuento romántico, naturalista o modernista?, son dos de las preguntas que se formulan.

Reivindicaciones en el primer descanso entre exámenes / Pilar Cortés

Etapa de cambio

La reflexión sobre el momento de "soltar la mano" y afrontar el paso hacia la vida adulta que protagoniza el arranque de la PAU en la Comunidad Valenciana es un artículo de opinión escogido para la primera prueba de Lengua Castellana que invita a los estudiantes a reflexionar sobre una etapa de cambio e incertidumbre que conecta directamente con la situación que viven estos días miles de jóvenes que aspiran a iniciar estudios universitarios.

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Raúl Ruiz Callado, considera que la elección de este texto es especialmente acertada por coincidir con un momento decisivo en la vida de los estudiantes.

"Estamos ante un hito vital para muchas y muchos jóvenes que inician una nueva etapa, la vida universitaria", ha señalado durante la jornada inaugural de las pruebas. A su juicio, el artículo aborda precisamente una de las cuestiones que mejor define este momento: el tránsito entre la adolescencia y una nueva etapa marcada por una mayor autonomía personal.

Estamos ante un hito vital para muchas y muchos jóvenes que inician una nueva etapa, la vida universitaria Raúl Ruiz Callado — Vicerrector de Estudiantes de la UA

Ruiz Callado destaca que los periodos de transición suelen estar acompañados de incertidumbre, por lo que ha defendido el papel de la universidad pública como institución encargada de acompañar a los estudiantes en ese proceso. "Tenemos que poner todos los recursos a disposición de los estudiantes para que ese tránsito se dé en las mejores condiciones posibles".

El responsable universitario vincula además el mensaje del texto con la función social de la universidad, que, según entiende, no solo ofrece formación académica sino también oportunidades de desarrollo personal y profesional. "La universidad les va a cambiar la vida y les va a otorgar oportunidades de futuro, oportunidades individuales, pero también colectivas".

PAU 2026: arranca la Selectividad en Alicante con normalidad pese a la huelga educativa / Pilar Cortés

La prueba más importante

La reflexión cobra especial relevancia en una jornada en la que miles de estudiantes afrontan una de las pruebas más importantes de su trayectoria académica. Para muchos de ellos, la PAU representa el último paso antes de acceder a los estudios superiores y comenzar una etapa completamente nueva.

Precisamente con el objetivo de facilitar ese proceso, la Universidad de Alicante ha reforzado este año el servicio InfoPAU, mediante el cual estudiantes voluntarios orientan a los aspirantes, les ayudan a localizar las aulas y resuelven dudas durante los días de examen.

La jornada transcurre con absoluta normalidad tanto en el campus de San Vicente del Raspeig como en el tribunal de Alcoy. Según Ruiz Callado, no se han registrado incidencias relevantes ni siquiera pese a la huelga del TRAM que ha coincidido con el inicio de las pruebas.

Además, la universidad mantiene los dispositivos habituales de seguridad y atención al alumnado, incluyendo apoyo informativo, sanitario y psicosocial en el tribunal de Alcoy en colaboración con Cruz Roja y el Ayuntamiento de la ciudad, ha precisado el vicerrector, que ha visitado en persona el campus alcoyano antes de acudir al de San Vicente del Raspeig, donde se examina la gran mayoría. En este recinto hay refuerzo de seguridad y Policía Nacional en diversos puntos.

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Optimismo

Desde la institución académica se afronta la convocatoria con optimismo. "Vemos jóvenes muy bien preparados, responsables y con muchas ganas de afrontar este reto", afirma el vicerrector, quien recuerda que entre los estudiantes que estos días realizan la PAU se encuentran los futuros profesionales, investigadores y líderes que protagonizarán la sociedad de los próximos años.

Por ello, el mensaje contenido en el artículo escogido para abrir los exámenes adquiere un significado especial: la necesidad de avanzar hacia una nueva etapa sin miedo a la incertidumbre, confiando en las capacidades adquiridas y en las oportunidades que ofrece el futuro.