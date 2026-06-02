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El Ayuntamiento de Alicante abrirá tres años tarde un canal anónimo para que funcionarios denuncien casos de corrupción

El gobierno local inicia los trámites para cumplir con una exigencia legal del 2023 y asegura que el sistema funcionará "de forma autónoma e independiente"

Protestas frente al Ayuntamiento de Alicante durante el pleno por la polémica de Les Naus

Protestas frente al Ayuntamiento de Alicante durante el pleno por la polémica de Les Naus

Protestas frente al Ayuntamiento de Alicante durante el pleno por la polémica de Les Naus / Lydia Ferrándiz / Rafa Arjones

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Aunque tres años más tarde de lo exigido por la ley, el Ayuntamiento de Alicante habilitará un canal de denuncias anónimas para que los funcionarios puedan alertar de casos de corrupción. Este sistema, obligatorio para todas las Administraciones locales del país, funcionará "de forma autónoma e independiente" y debería estar en marcha desde junio de 2023.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la aprobación del sistema interno de información del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

"Autónomo e independiente"

Según ha informado el ejecutivo municipal, la iniciativa se llevará a cabo mediante un portal interno de denuncias, dirigido a funcionarios, donde el anonimato de los trabajadores públicos estará garantizado. Además, se ha acordado nombrar al jefe de Transparencia y Gobierno Abierto del Consistorio como persona al frente de dicho sistema, por lo que será quien reciba personalmente las denuncias y deberá actuar "de forma autónoma e independiente".

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Al respecto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha reconocido que se trata de "una exigencia legal desde el año 2023" y aunque ha celebrado que "en Alicante no se ha dado esa circunstancia de corrupción", sí ha avanzado el inicio de los trámites "para que haya un canal anónimo para comunicar cuestiones que entienda que pueda haber irregularidad".

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