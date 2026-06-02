El Ayuntamiento de Alicante inicia el cambio de reglamento para que los concejales de baja puedan votar en los plenos

El Ayuntamiento de Alicante inicia el camino hacia un nuevo Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que permita la participación telemática de los concejales de baja. El equipo de gobierno del PP ha iniciado la tramitación de la propuesta normativa del portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, después de que el TSJ le diese la razón en su pulso judicial contra el alcalde, Luis Barcala, por impedirle votar cuando se encontraba de permiso por el acogimiento de un menor.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes dar comienzo a la tramitación de la citada modificación del ROP, que ahora deberá someterse a informe jurídico, y pasará posteriormente a un periodo de alegaciones para que los distintos grupos políticos realicen sus aportaciones. Según ha explicado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, lo que se busca es "cumplir lo que dice el TSJ: que la persona que tenga imposibilidad para acudir, pueda participar".

El edil popular ha apuntado además que, para poder acogerse a este derecho, será necesario un motivo justificado, como pudiera ser un impedimento físico. "No sería bueno que cualquier excusa pueda permitir que en los plenos no estemos los que debemos estar", ha señalado Villar.

Además, el vicealcalde ha añadido que la modificación no debería limitarse solo a las votaciones, sino también a los discursos: "La persona que no pueda acudir tiene derecho a la intervención, es una interpretación de lo que ha dicho el TSJ, que es que no se le prive de su derecho, por lo que entendemos que tiene derecho a todo".

Pulso Copé vs Barcala

Desde mediados de mayo, el Ayuntamiento de Alicante asumió que los concejales que se encuentren de baja o de permiso podrán seguir participando en los plenos. El gobierno municipal renunció a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que daba la razón a Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, y la sentencia pasó a ser firme. Desde ese momento, aunque los ediles no estén "trabajando" de forma efectiva, conservarán su derecho a voto.

De esta manera, el criterio defendido por el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, se impuso al del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el pulso particular que ambos mantenían por este asunto. La contienda se originó a raíz de que el edil progresista tratara de participar en el pleno del mes de enero, cuando se encontraba de permiso por el acogimiento de un menor, una situación que se volvió a dar en junio. En ese momento, el regidor del PP impidió la participación de Copé, escudándose en un informe del vicesecretario municipal, Germán Pascual, y en que ninguna de las concejalas del PP que habían estado de baja por maternidad este mandato (Nayma Beldjilali, Cristina Cutanda y la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez) acudieron a las sesiones correspondientes.

Frente a esta postura, Copé defendía que el derecho a la representación política de sus votantes se veía vulnerado por la postura del alcalde. En este sentido, aludía a casos como el de la alcaldesa de València, María José Catalá, que votó en su propia toma de posesión, pese a que acababa de ser madre. Ante la falta de acuerdo, el asunto terminó en los tribunales. Al margen de la argumentación del portavoz de EU-Podemos, en primer momento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante avaló la actuación de Barcala, al entender que a los concejales se les aplican normas laborales en su relación con el Ayuntamiento.

Sin embargo, tras un recurso de Copé ante el Tribunal Superior de Justicia, se examinó tanto la legislación ordinaria como la específica sobre corporaciones locales, concluyendo que no existe norma alguna que impida a un concejal ejercer su derecho de participación mientras disfruta de un permiso de acogimiento. El TSJ señaló además que la finalidad de estos permisos es garantizar el bienestar del menor y la corresponsabilidad familiar, derechos que deben ser compatibles con la función representativa.