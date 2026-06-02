Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen machista CallosaAprobado general huelga profesoresTemperatura colegiosSelectividadSerpiente OrihuelaQueja jacarandasPrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Alicante inicia el cambio de reglamento para que los concejales de baja puedan votar en los plenos

El gobierno municipal negociará con los grupos la fórmula para incorporar el sufragio telemático al Consistorio tras la sentencia del TSJ que obliga a garantizar el derecho a la representación política

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, participa en un pleno telemático durante la pandemia del coronavirus.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, participa en un pleno telemático durante la pandemia del coronavirus.

Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante inicia el camino hacia un nuevo Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) que permita la participación telemática de los concejales de baja. El equipo de gobierno del PP ha iniciado la tramitación de la propuesta normativa del portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, después de que el TSJ le diese la razón en su pulso judicial contra el alcalde, Luis Barcala, por impedirle votar cuando se encontraba de permiso por el acogimiento de un menor.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes dar comienzo a la tramitación de la citada modificación del ROP, que ahora deberá someterse a informe jurídico, y pasará posteriormente a un periodo de alegaciones para que los distintos grupos políticos realicen sus aportaciones. Según ha explicado el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, lo que se busca es "cumplir lo que dice el TSJ: que la persona que tenga imposibilidad para acudir, pueda participar".

El edil popular ha apuntado además que, para poder acogerse a este derecho, será necesario un motivo justificado, como pudiera ser un impedimento físico. "No sería bueno que cualquier excusa pueda permitir que en los plenos no estemos los que debemos estar", ha señalado Villar.

Además, el vicealcalde ha añadido que la modificación no debería limitarse solo a las votaciones, sino también a los discursos: "La persona que no pueda acudir tiene derecho a la intervención, es una interpretación de lo que ha dicho el TSJ, que es que no se le prive de su derecho, por lo que entendemos que tiene derecho a todo".

Pulso Copé vs Barcala

Desde mediados de mayo, el Ayuntamiento de Alicante asumió que los concejales que se encuentren de baja o de permiso podrán seguir participando en los plenos. El gobierno municipal renunció a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que daba la razón a Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, y la sentencia pasó a ser firme. Desde ese momento, aunque los ediles no estén "trabajando" de forma efectiva, conservarán su derecho a voto.

De esta manera, el criterio defendido por el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, se impuso al del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el pulso particular que ambos mantenían por este asunto. La contienda se originó a raíz de que el edil progresista tratara de participar en el pleno del mes de enero, cuando se encontraba de permiso por el acogimiento de un menor, una situación que se volvió a dar en junio. En ese momento, el regidor del PP impidió la participación de Copé, escudándose en un informe del vicesecretario municipal, Germán Pascual, y en que ninguna de las concejalas del PP que habían estado de baja por maternidad este mandato (Nayma Beldjilali, Cristina Cutanda y la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez) acudieron a las sesiones correspondientes.

Frente a esta postura, Copé defendía que el derecho a la representación política de sus votantes se veía vulnerado por la postura del alcalde. En este sentido, aludía a casos como el de la alcaldesa de València, María José Catalá, que votó en su propia toma de posesión, pese a que acababa de ser madre. Ante la falta de acuerdo, el asunto terminó en los tribunales. Al margen de la argumentación del portavoz de EU-Podemos, en primer momento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante avaló la actuación de Barcala, al entender que a los concejales se les aplican normas laborales en su relación con el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, tras un recurso de Copé ante el Tribunal Superior de Justicia, se examinó tanto la legislación ordinaria como la específica sobre corporaciones locales, concluyendo que no existe norma alguna que impida a un concejal ejercer su derecho de participación mientras disfruta de un permiso de acogimiento. El TSJ señaló además que la finalidad de estos permisos es garantizar el bienestar del menor y la corresponsabilidad familiar, derechos que deben ser compatibles con la función representativa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación mejora su oferta a los profesores para acelerar la reducción de las ratios
  2. Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites
  3. Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”
  4. Las playas de Alicante llegan al verano a dos velocidades: del brillo de San Juan al deterioro del Postiguet
  5. La Ruta de la Madera de Alicante, de rockera a comercial
  6. Profesores de Alicante hacen un escrache a Llorca tras la agresión a una docente y el bloqueo en la negociación
  7. La simulación de un tsunami en Alicante que arrasa en Instagram: estos son los municipios que resistirían a una ola extrema
  8. Cuarta semana de huelga de profesores en Alicante: así será la lucha docente a partir de ahora

El Ayuntamiento de Alicante inicia el cambio de reglamento para que los concejales de baja puedan votar en los plenos

El Ayuntamiento de Alicante inicia el cambio de reglamento para que los concejales de baja puedan votar en los plenos

El interior de Alicante supera los 40 grados en una jornada tórrida

El interior de Alicante supera los 40 grados en una jornada tórrida

Sorteo de entradas VIP para la mascletà y camisetas del Hércules si donas sangre en el MARQ de Alicante

Sorteo de entradas VIP para la mascletà y camisetas del Hércules si donas sangre en el MARQ de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante abrirá tres años tarde un canal anónimo para que funcionarios denuncien casos de corrupción

El promotor de Les Naus acordó que la cooperativa también le pagara más de un millón por captar socios cuando había lista de espera

Nueva condena al Ayuntamiento de Alicante por suspender la cuenta de e-mail a un sindicato

Nueva condena al Ayuntamiento de Alicante por suspender la cuenta de e-mail a un sindicato

El gobierno de Barcala entrega a la jueza los emails con los informes que alertaron de irregularidades en Les Naus de Alicante

El gobierno de Barcala entrega a la jueza los emails con los informes que alertaron de irregularidades en Les Naus de Alicante

Los fuegos de Hogueras vuelven al Postiguet con un nuevo acceso para el público

Los fuegos de Hogueras vuelven al Postiguet con un nuevo acceso para el público
Tracking Pixel Contents