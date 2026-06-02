El calostro y por qué interesa a los profesionales especializados en salud maternoinfantil de Alicante

El calostro, considerado el primer alimento del recién nacido y una fuente esencial de protección inmunológica, centró una jornada científica en la que profesionales de Enfermería y matronas de Alicante, Castellón y Valencia abordaron los avances, beneficios y protocolos relacionados con su extracción prenatal.

Conocido como la primera leche materna, constituye un recurso de gran valor nutricional para el bebé. Su riqueza en anticuerpos, proteínas y factores de protección convierte a este fluido en un elemento clave para favorecer la adaptación del bebé a la vida extrauterina y reforzar sus defensas desde los primeros momentos tras el nacimiento.

Durante la jornada se abordó la creciente implantación de la extracción prenatal de calostro, una técnica que permite a determinadas gestantes obtener y conservar pequeñas cantidades de este alimento antes del parto para disponer de ellas en caso de necesidad durante las primeras horas de vida del recién nacido. Los expertos coincidieron en señalar que esta práctica debe realizarse bajo criterios clínicos bien definidos y con el acompañamiento de profesionales formados.

Gestantes

La matrona Lara Martínez explicó que la adecuada selección de las gestantes candidatas, la información basada en la evidencia y el aprendizaje correcto de la técnica manual son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad y eficacia del procedimiento. Asimismo, destacó la importancia de ofrecer una educación sanitaria libre de presiones, favoreciendo que las mujeres afronten el inicio de la lactancia con confianza y tranquilidad.

Por su parte, la matrona Mari Carmen Navarro presentó la experiencia desarrollada mediante un protocolo multidisciplinar que coordina la actuación de Atención Primaria, paritorios, neonatología y maternidad para asegurar la correcta conservación, transporte y utilización del calostro extraído antes del parto.

Sala de lactancia materna del Hospital de Alicante para las trabajadoras /

Hipoglucemia

Entre los datos expuestos durante la jornada destacaron los resultados preliminares obtenidos en los primeros registros asistenciales, que apuntan a una menor necesidad de suplementación con fórmula artificial y a la ausencia de episodios de hipoglucemia en los recién nacidos incluidos en el programa. Estos resultados han despertado un notable interés entre los profesionales por continuar investigando y perfeccionando los procedimientos relacionados con la extracción prenatal de calostro.

Además de la evidencia científica disponible, los asistentes analizaron cuestiones prácticas como la conservación del calostro, su trazabilidad, las recomendaciones para mujeres con antecedentes de cirugía mamaria y las consideraciones específicas en situaciones de lactancia en tándem.

Con esta iniciativa, el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova), que integra a los colegios provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, ha reforzado la importancia del calostro como herramienta fundamental para la promoción de la lactancia materna.

Asimismo, los expertos han puesto de manifiesto el papel esencial de las matronas y enfermeras en el acompañamiento de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, siempre desde una atención basada en la evidencia científica y centrada en las necesidades de las familias.