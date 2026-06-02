Choque entre el PP y Vox en Alicante por el mérito de las inversiones
Los de Abascal reprochan a los populares que intenten "colgarse la medalla" de propuestas que aseguran que se están llevando a cabo por exigencia de la formación de ultraderecha
El PP y Vox, socios habituales en el Ayuntamiento de Alicante, protagonizan un nuevo choque (al menos, por redes sociales) a causa de las inversiones municipales. Los de Abascal acusan a los populares de apropiarse del mérito de actuaciones que, a su juicio, se están ejecutando por exigencia de su partido.
La queja ha partido de la portavoz de Vox en el Consistorio, Carmen Robledillo, a raíz de una publicación previa de la concejala de Infraestructuras, Cristina García. La edil popular celebraba en su perfil de Facebook que "además de trabajar en los barrios", se está "poniendo a punto todo el paseo de la playa de El Postiguet", así como "su barandilla y los bancos". La concejala del gobierno de Barcala sacaba pecho además de las inversiones que se están llevando a cabo: "¡Seguimos trabajando por nuestro Alicante!", añadía.
"Colgarse la medalla"
Un texto que no ha sentado nada bien a Robledillo, quien lo ha compartido en su propio perfil añadiendo un crítico comentario: "Resulta llamativo que ahora algunos intenten colgarse medallas por actuaciones que no nacieron de su iniciativa", ha cuestionado. La portavoz de los ultras ha añadido que "la reparación y restauración del paseo de Gómiz no surge por generación espontánea ni por una ocurrencia de última hora del Partido Popular", sino que parte de "varias reclamaciones en el pleno y una enmienda a los presupuestos del 2026 presentada por Vox".
Al respecto, Robledillo añade que le parece "bien" que finalmente se ejecute una obra necesaria, pero lanza una advertencia: "No vamos a permitir que se reescriba la historia para convertir en méritos propios lo que ha sido una exigencia".
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