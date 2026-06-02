Colegios e institutos de Alicante superan los 30 grados en las aulas y registran las primeras lipotimias

Las aulas de Alicante han vuelto a convertirse en saunas. Colegios e institutos han superado desde primera hora de la mañana los 30 grados y han registrado las primeras lipotimas esta semana. La alerta amarilla por altas temperaturas para este martes en el sur de la provincia no hizo más que elevar la preocupación en la comunidad educativa. Hay clases que se han visto suspendidas y familias que han optado por recoger antes a sus hijos.

Pasadas las 9.30 horas los termómetros superaban los 34 grados en algunas clases de la capital alicantina, siete grados por encima de lo que permite la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una de ellas ha sido el colegio Oscar Esplá, pero ni mucho menos el único.

En el CEIP Gloria Fuertes, los profesores aseguran que el calor se percibe algo menos estos días debido a la reducción de alumnado propia del final de curso, pero advierten de que la situación sigue siendo preocupante. De hecho, advierten de que este lunes ya se registró el primer mareo de una docente. "Después del patio es cuando más sube la temperatura del aula", explican desde el centro. Los docentes participan además en una iniciativa para elaborar un mapa de temperaturas en los colegios e institutos de la Comunidad y se han equipado de higrómetros que miden la humedad en el ambiente.

En el colegio Monte Benacantil, hay familias que han decidido no dejar a sus hijos al comedor, después de que durante esta semana se registraran 33 grados en el aula a las 10.30 horas, pese a que los docentes desde antes del inicio de las clases conectan los ventiladores que tienen para tratar de refrescar las aulas. Estos aparatos y los toldos que han sido sufragados por las asociaciones de padres y madres de alumnos, en buena parte de los centros educativos alicantinos, como en el caso del colegio San Blas, están haciendo más llevaderas las altas temperaturas, aunque confiesan que estas medidas siguen siendo completamente insuficientes.

La situación es especialmente complicada en el IES Cabo de la Huerta. Según relatan los docentes, desde hace al menos dos semanas la temperatura máxima recomendada se supera ya a las 9.30 de la mañana. Las mediciones realizadas en el instituto reflejan diferencias importantes entre plantas. A las ocho de la mañana, antes incluso de la entrada del alumnado, las aulas de los pisos superiores rozaban ya los 29 grados, mientras que en la planta intermedia se registraban alrededor de 27 grados y en la inferior entre 25 y 26. Durante las horas centrales de la jornada, algunas dependencias alcanzaron este lunes los 35 grados, según los docentes.

Un aula de Alicante, este martes con más de 31 grados antes de las 10 de la mañana / INFORMACIÓN

Ventiladores que mueven aire caliente

Ante esta situación, algunas clases han tenido que trasladarse temporalmente a las aulas prefabricadas instaladas en el recinto. Paradójicamente, los docentes aseguran que en ocasiones se les ha recomendado apagar los ventiladores porque únicamente "mueven el aire caliente". Estos aparatos fueron instalados hace semanas con financiación compartida entre el centro y la asociación de madres y padres. "Sabíamos que era solo un parche", reconocen.

Las consecuencias sobre la actividad lectiva ya son visibles. En el instituto se han registrado esta semana tres lipotimias, ninguna de ellas grave, y una clase de Matemáticas tuvo que suspenderse para trasladar al alumnado al patio en busca de una temperatura más soportable. Profesores y estudiantes describen escenas cotidianas de gotas de sudor cayendo sobre los apuntes o alumnos echándose agua por encima para soportar el calor.

Además, varios equipos directivos aseguran haber solicitado a la conselleria un protocolo claro de actuación ante las altas temperaturas, pero consideran que las respuestas recibidas hasta ahora son ambiguas. "No nos dan una respuesta concreta para trasladar a las familias", lamentan desde otro centro alicantino. Hay docentes que también están sopesando llamar directamente a los padres para que acudan a recoger a sus hijos en el momento en el que se superen los 27 grados que marca la normativa como límite para los espacios públicos.

Ventiladores en un aula de Alicante, para soportar el calor / INFORMACIÓN

Uno de los motivos de la huelga

Entre las reivindicaciones que plantean docentes y familias figuran la climatización progresiva de las aulas, la adaptación del calendario escolar para evitar las semanas más calurosas del año, adelantar la finalización del curso o retrasar el inicio de las clases en septiembre. La demanda de aires acondicionados y de calefacción es uno de los motivos de la huelga que están realizando los profesores de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad desde hace ya cuatro semanas. Todo ello, mientras, de manera paralela, las familias recogen firmas para conseguir que las Cortes blinden con una ley la climatización en las aulas.

Mientras tanto, las mediciones continúan y el mapa de temperaturas que están elaborando distintos centros educativos de la provincia busca poner cifras a una realidad que, según denuncian docentes y padres, se repite cada mañana: aulas que alcanzan niveles de calor incompatibles con unas condiciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje.

Por su parte, la Conselleria de Educación se ha comprometido, dentro de su oferta a los sindicatos para zanjar la huelga, a la puesta en marcha de un "Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluya: un Plan de Confort Térmico y un Plan de Accesibilidad en los centros educativos". La primera entrega del Plan Director tiene prevista su finalización antes de que acabe en 2026, pero las medidas para llevarlo a cabo no serán inmediatas para este año.

También ha anunciado una línea de subvenciones dirigida a ayuntamientos para la mejora de los centros educativos propiedad municipal (los colegios y centros de educación especial), donde podrán solicitar subvenciones para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etc. Esta línea está dotada con un presupuesto de 10 millones de euros, en el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana.