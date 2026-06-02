La degradación de la plaza Gabriel Miró llega a un nuevo punto en Alicante

La imagen de la plaza Gabriel Miró continúa deteriorándose. A las reiteradas denuncias vecinales por la falta de mantenimiento en bancos, maceteros y elementos ornamentales se suma ahora un nuevo problema que evidencia el estado de abandono que, según los residentes, sufre este enclave de la ciudad.

El último episodio tiene como protagonista el pequeño puente de madera situado en la plaza, que presenta desperfectos visibles desde hace semanas. Junto a ello, varios de los cables que delimitan las zonas ajardinadas donde se encuentran los ficus también han resultado dañados. Estos elementos tienen la función de impedir el acceso a áreas protegidas, por lo que su deterioro no solo afecta a la imagen del lugar, sino que también genera preocupación por la seguridad de quienes frecuentan la plaza.

Uan turista juega con su hija en el puente del a plaza Gabriel Miró de Alicante. / Alex Domínguez

Los vecinos alertan de que se trata de un espacio muy transitado por familias con niños y visitantes que llegan diariamente al centro de la ciudad. La aparición de nuevos desperfectos se suma así a una larga lista de incidencias que llevan tiempo denunciando y que, según afirman, continúan sin una solución definitiva.

Es una pena porque yo paso todos los días por aquí y siempre estaba bien Jezabel Pérez — Vecina

Un puente deteriorado desde hace semanas

Entre quienes observan diariamente el estado de la plaza se encuentra Jezabel Pérez, vecina de la zona, quien asegura que el deterioro del puente no es reciente. "Llevará como cosa de un mes y no lo han arreglado", explica, Pérez quien señala que la situación es "una pena porque yo paso todos los días por aquí y siempre estaba bien".

Esta vecina considera que algunas personas utilizan determinadas estructuras de la plaza para realizar maniobras con patinetes o simplemente provocan desperfectos que terminan afectando al conjunto del entorno. "Al final está todo un poco abandonado", asegura Pérez.

No solamente esto del puente. Hay muchas cosas de mobiliario urbano que están hechas polvo Fernando Alcaraz

Los cables rotos y algunas piezas deterioradas del puente pueden convertirse en un riesgo añadido en un espacio pensado para el paseo y el descanso. Fernando Alcaraz, un vecino de la plaza, reconoce que la situación le parece "muy grave" y señala que los desperfectos son una muestra de las carencias que arrastra la ciudad. "No solamente esto del puente. Hay muchas cosas de mobiliario urbano que están hechas polvo", afirma Alcaraz.

Además, este vecino quien considera que los espacios públicos deberían mantenerse en mejores condiciones para ofrecer una imagen acorde a la relevancia turística de Alicante: "Para ser una ciudad turística deja bastante que desear. Haría falta más atención por parte de la concejalía correspondiente y estar más encima de todo", señala.

Es una pena, vienen muchísimos turistas a ver la plaza y ahora con tantos cruceros todavía más Edith Rodríguez — Vecina

Quejas que se repiten

Como ella, muchos vecinos consideran especialmente preocupante que esta imagen se proyecte en una ciudad con una importante actividad turística. "Es una pena, vienen muchísimos turistas a ver la plaza y ahora con tantos cruceros todavía más", explica Edith Rodríguez quien considera que los espacios públicos deberían mantenerse "en mejores condiciones".

Hay un montón de cosas que están mal, falta mantenimiento, pero no es solo en la plaza Gabriel Miró, mires donde mires está toda la ciudad igual Mari Ángeles Guarte — Vecina

La sensación de abandono en la plaza Gabriel Miró también lleva a algunos vecinos a reclamar una mayor inversión en mantenimiento. Mari Ángeles Guarte considera que el estado del puente es solo un ejemplo más de una situación generalizada: "Hay un montón de cosas que están mal, falta mantenimiento, pero no es solo en la plaza Gabriel Miró, mires donde mires está toda la ciudad igual", asegura Guarte.

Mientras tanto, la plaza Gabriel Miró continúa acumulando desperfectos. Los daños en el puente y en los elementos de protección de las zonas ajardinadas se suman a los problemas ya existentes en maceteros y adornos, alimentando el malestar vecinal. Lo que durante años ha sido uno de los rincones más representativos del centro alicantino sigue viendo cómo su imagen se deteriora poco a poco ante la mirada de quienes la recorren cada día y reclaman una actuación que ante su degradación.