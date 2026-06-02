El Doctor Balmis de Alicante forma a médicos residentes de cinco hospitales en cirugía oftalmológica mediante simulación avanzada

El Hospital General Universitario Doctor Balmis ha celebrado el ‘II Curso de Cirugía Simulada en Oftalmología para Médicos Residentes’, una iniciativa formativa orientada a mejorar la capacitación quirúrgica de los futuros especialistas mediante simulación avanzada.

El curso ha estado dirigido por el jefe del servicio, el doctor Juan J. Pérez-Santonja, y la doctora Sara Rodrigo Rey, adjunta del Servicio. Se trata de la segunda edición de esta formación, tras la realizada en el año 2023, en la que han participado 16 residentes procedentes del propio centro alicantino, del Hospital General de Elche, el Hospital de Sant Joan d’Alacant, el Hospital del Vinalopó y el Hospital de Cuenca.

El doctor Pérez-Santonja señala que “esta iniciativa consolida la apuesta de nuestro Servicio por la innovación docente y la mejora continua de la seguridad del paciente. La Oftalmología presenta unas características quirúrgicas especialmente complejas, ya que el campo operatorio es microscópico y los movimientos deben ser extremadamente precisos. En este sentido, la simulación permite a los residentes adquirir experiencia y entrenar complicaciones en un entorno completamente seguro”.

Aprendizaje

Tradicionalmente, gran parte del aprendizaje quirúrgico se realizaba durante la cirugía real. Sin embargo, como apunta el doctor Pérez-Santonja, “la cirugía oftalmológica moderna tiene un margen de error muy reducido, por lo que los programas de simulación se han convertido en una herramienta fundamental en la formación de especialistas. Además, numerosos estudios científicos han demostrado que el entrenamiento con simuladores mejora la coordinación quirúrgica y acelera la curva de aprendizaje”.

La formación se ha desarrollado mediante el sistema Eyesi Surgical, considerado uno de los simuladores de cirugía oftalmológica más utilizados a nivel internacional para el entrenamiento en cirugía intraocular, especialmente en cirugía de catarata y cirugía de retina y vítreo.

Otra imagen de la formación de médicos residentes / INFORMACIÓN

Tejidos oculares

“Es un sistema que reproduce de forma muy realista el entorno quirúrgico oftalmológico, incluyendo el microscopio, los instrumentos quirúrgicos, los pedales de control, la visión estereoscópica y la respuesta de los tejidos oculares ante diferentes maniobras y complicaciones intraoperatorias”, explica el jefe de servicio.

De este modo, los médicos residentes trabajan en una posición idéntica a la de un quirófano real, y utilizan instrumental físico sobre un ojo artificial conectado al simulador, que genera imágenes tridimensionales y ofrece retroalimentación en tiempo real.

Ojo-mano

Durante el curso, los residentes han podido entrenar habilidades fundamentales como la coordinación ojo-mano, el control micrométrico de movimientos, la estabilidad quirúrgica, el manejo del microscopio y el uso del pedal quirúrgico.

El simulador dispone de módulos específicos de cirugía de catarata, que abarcan desde las incisiones iniciales hasta la implantación de lentes intraoculares, así como módulos avanzados de cirugía de retina y vítreo dirigidos a residentes con mayor experiencia.

Con iniciativas como esta, el Hospital General Universitario Doctor Balmis refuerza así su compromiso con la formación especializada, la innovación tecnológica y la excelencia asistencial en el ámbito de la Oftalmología.