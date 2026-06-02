Protesta de profesores del IES Las Lomas durante las pruebas de la PAU en la Universidad de Alicante

Un grupo de profesores del IES Las Lomas de Alicante que ha acompañado a sus alumnos a la Universidad de Alicante para hacer las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha protagonizado una protesta con pancartas y gritos de "vaga educativa" en alusión a la huelga que celebran los docentes de la Comunidad Valenciana desde hace cuatro semanas en demanda de mejoras. En una de las pancartas se podía leer "En defensa de la educación pública".

La mayoría eran profesores de segundo de Bachillerato en los aularios donde estaban citados a examen sus alumnos, el III sobre todo y en el II. La protesta se ha celebrado mientras esperaban el llamamiento de sus alumnos a las pruebas y explican que les han identificado y expulsado. Han sido en torno a una docena los afectados.

Protesta de profesores del IES Las Lomas en uno de los aularios de la Universidad de Alicante durante la PAU / INFORMACIÓN

Seguridad

Consultada la Universidad de Alicante, señalan sobre este incidente que ni la propia empresa de seguridad ha informado del mismo, por lo que se presupone que se ha resuelto sin más problemas. Los docentes en protesta han destacado la gran cantidad de agentes de la Policía Nacional que se han desplegado por el campus.

"La seguridad nos ha seguido junto a la Policía por el recinto de la UA y ya nos han dicho que nos fuéramos. Tomándonos el café, fuera de la UA, han venido dos furgones policiales y nos han identificado pasada ya media hora. Les hemos dicho que no habíamos hecho nada ilegal, solo apoyar al alumnado de la pública".

Mensaje

En sus redes sociales han escrito lo siguiente: "sou l'orgull de la pública. La PAU és una qüestió de classe i que perjudica els intetessos de l'alumnat de la pública. Els fills dels adinerata podem pagar-se una universitat privada i son els fills de la classe obrera els qui s'hi exposen".

Es decir, "sois el orgullo de la pública. La PAU es una cuestión de clase y que perjudica los intereses del alumnado de la pública. Los hijos de los adinerados pueden pagarse una universidad privada y son los hijos de la clase obrera quienes se exponen".