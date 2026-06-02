El gobierno de Barcala entrega a la jueza los emails que alertaron de irregularidades en Les Naus de Alicante
El Ayuntamiento reconoce que estos escritos no se encontraban entre los archivos enviados en marzo y traslada al juzgado documentación adicional después de haber recibido hasta tres requerimientos por parte de la magistrada
El Ayuntamiento entrega (tras requerirlo un juzgado hasta tres veces) los mensajes que alertaron de posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. Pese a que el gobierno de Luis Barcala ha afirmado en diferentes ocasiones que se había puesto a disposición de la magistrada toda la información de la que se disponía, el vicealcalde Manuel Villar ha afirmado este martes que se referían exclusivamente a la que formaba parte del expediente del residencial Les Naus.
Fuera de esos archivos se encontraban, entre otros documentos, los correos electrónicos a través de los cuales la jefa de Patrimonio advirtió de posibles conflictos de interés en el listado de adjudicatarios del residencial. Para que estas comunicaciones hayan llegado a manos de la jueza, han sido necesarios hasta tres requerimientos por parte del juzgado, dos de ellos en mayo y el último, este lunes.
"Esta mañana, el jefe de Asesoría Jurídica en persona ha llevado un pendrive con la información que requirió la jueza", ha manifestado Villar, este martes. Según el vicealcalde, se trata de "documentación que, en gran parte, no estaba en los expedientes ya remitidos". Sin embargo, consultado sobre si la redacción de estos archivos es posterior a la primera entrega de información, el edil popular ha reconocido que ya existían, pero que se encontraban fuera del expediente, por lo que no fueron enviados: "Es documentación que no estaba. El expediente lleva una serie de trámites y a lo mejor hay cuestiones que están relacionadas. Se han enviado algunos correos que nos han solicitado".
En la misma línea, consultado sobre si estas comunicaciones no resultaron relevantes para el equipo de gobierno a la hora de su primer envío de documentación a la jueza, Villar ha insistido: "Vuelvo a repetir, se envió el expediente, que es lo que se solicitó. Si se han solicitado más cosas, pues se envían. La colaboración es total y no queremos que exista ningún tipo de duda."
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