El Hospital de Sant Joan potencia la lactancia materna como centro "amigo del niño"

El Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant forma en lactancia materna a sus profesionales para reforzar la atención y el acompañamiento a las madres durante los primeros días tras el parto. La iniciativa, organizada por la Comisión de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna del departamento, se enmarca en las acciones impulsadas por el hospital para avanzar en la acreditación del centro como "Hospital Amigo del Niño".

Las sesiones han estado dirigidas a profesionales de áreas directamente implicadas en la atención maternoinfantil, entre ellas Obstetricia, Paritorio, Neonatología y Pediatría.

Los contenidos se han centrado especialmente en los primeros momentos de instauración de la lactancia materna tras el parto y durante el ingreso hospitalario, una etapa clave para favorecer el éxito y la continuidad de la lactancia tras el alta.

Tutora de matronas

Tal y como explica Isabel Robles, matrona adjunta del departamento de salud Sant Joan d’Alacant y tutora de matronas residentes, “para conseguir esta acreditación necesitamos que al menos el 85% de los profesionales de las áreas implicadas estén formados en lactancia materna, por lo que estas jornadas forman parte de una estrategia de mejora continua y de calidad asistencial”.

Además de actualizar conocimientos, estas sesiones pretenden reforzar herramientas prácticas para el acompañamiento a las familias y favorecer una atención más homogénea y basada en la evidencia.

Las jornadas surgieron además a partir de un trabajo de investigación impulsado por residentes de matrona, centrado en analizar los conocimientos de los profesionales y evaluar las tasas de éxito de lactancia materna al alta hospitalaria.

Jornadas de lactancia materna en el Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

“Detectamos abandonos precoces de la lactancia materna y queríamos trabajar para mejorar esa situación. El objetivo es valorar si la formación de los profesionales puede contribuir a aumentar las tasas de éxito de lactancia materna”, señala Robles.

Esta línea de trabajo permite vincular formación, investigación y mejora asistencial, además generar indicadores que ayuden a evaluar el impacto de las acciones implantadas en el hospital.

La actividad contó con acreditación del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, lo que permitió reconocer oficialmente la formación realizada por los asistentes, de cara a la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia.

Escuela de vida saludable

Por otro lado, el departamento ha celebrado la II Escuela de Vida Saludable de la Zona Centro de Alicante, una iniciativa dirigida a la ciudadanía con el objetivo de fomentar hábitos saludables, promover la prevención y reforzar el bienestar comunitario mediante actividades prácticas y participativas.

La iniciativa ha sido impulsada a través de los centros de salud de Santa Faz-Ayuntamiento y Calle Gerona, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y la Concejalía de Bienestar Social.

El programa incluyó un total de diez talleres prácticos impartidos por profesionales sanitarios, entidades sociales y especialistas de diferentes ámbitos, abordando temas relacionados con la alimentación saludable, el manejo del estrés, la igualdad de género, la prevención de adicciones, el dolor crónico, la seguridad cotidiana, la educación emocional o el uso de herramientas digitales de salud.

Una de las jornadas de trabajo de la II Escuela de Vida Saludable / INFORMACIÓN

Temáticas

Entre las actividades desarrolladas se incluyeron diez talleres prácticos impartidos por profesionales sanitarios, entidades sociales y especialistas de distintos ámbitos. Las sesiones han abordado cuestiones relacionadas con la nutrición y patologías alimentarias, el manejo activo del dolor crónico, la educación respetuosa, la prevención y seguridad, la diversidad afectivosexual o gestión emocional, así como sesiones orientadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a recursos y aplicaciones sanitarias digitales.

Marina Aliaga, enfermera del centro de salud Santa Faz-Ayuntamiento, puso en valor la colaboración entre instituciones y profesionales para desarrollar proyectos comunitarios centrados en las personas y subrayó la importancia de la prevención, la escucha activa y el acompañamiento como pilares fundamentales de la atención comunitaria.

Asimismo, Aliaga destacó el papel de la enfermería y de la Atención Primaria en este tipo de iniciativas, orientadas no solo a la atención sanitaria, sino también a la capacitación de la población para mejorar su salud y bienestar.