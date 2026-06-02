Nuevo plantón de los sindicatos mayoritarios para negociar en mesas temáticas y sin los máximos responsables de Educación

Nuevo plantón de los sindicatos mayoritarios a la Conselleria de Educación para negociar las reivindicaciones del profesorado en mesas sectoriales sin presencia de la consellera ni del secretario autonómico. La nueva fórmula escogida por la Generalitat para abordar las necesidades educativas de forma temática, llegada la cuarta semana de la huelga, que sustituye a las reuniones maratonianas para debatir sobre el conjunto de demandas, han sido rechazadas por las organizaciones sindicales que convocan el paro docente por considerarlas una maniobra de desgaste, de división y de querer dilatar un túnel sin visos de salida.

Al igual que ocurriera este lunes, el departamento de Carmen Ortí ha tenido que reconvertir en mesas de trabajo las convocatorias de este martes para abordar las ratios, porque solo se han conectado CSIF y ANPE, los dos sindicatos que hace una semana rompieron con la unidad sindical y pactaron con el Consell una subida salarial de 200 euros en tres años. Han vuelto a ser telemáticas, porque ambas fuerzas han solicitado no acudir físicamente a la sede autonómica por "motivos de seguridad", después de haber denunciado que fueron "secuestradas" el domingo de madrugada en la conselleria e incluso "temor a ser agredidas" por haberse desmarcado de la mayoría sindical.

Una columna educativa de profesores de la Zona Norte de Alicante y de la Playa San Juan, en una sentada este martes / INFORMACIÓN

Sin apoyos por ahora

Mientras tanto,estos dos sindicatos, de corte conservador, están abordando desde el lunes la oferta autonómica para mejorar la inclusión y las plantillas, así como la bajada de ratios, pero ambas organizaciones también siguen viendo insuficientes las propuestas de Educación.

Por su parte, UGT y CCOO han comunicado esta madrugada que no se conectarán a las reuniones telemáticas previstas ni hoy ni mañana. En su correo argumentan que sus medidas ya se han trasladado y piden "una negociación directa y efectiva con la consellera y el secretario autonómico", según ha informado el departamento de Ortí. En el caso del sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, la conselleria no ha recibido ninguna comunicación sobre su ausencia a la convocatoria de este martes.

Una columna educativa de profesores, este martes, para unirse a la manifestación de las 12 en Alicante / INFORMACIÓN

Y es que las tres fuerzas han denunciado "atomización o retraso intencionado de las negociaciones por parte de la Administración", al haber comprobado, dicen, por parte de algunos de los representantes de la unidad sindical el funcionamiento de las “mesas de trabajo” planteadas por la conselleria.

Aseguran que a pesar de que los sindicatos ya disponían de la documentación a tratar antes de la celebración de la mesa de este lunes, concretamente, recriminan haberla recibido 44 minutos antes, los cambios son poco significativos y no tienen un calado importante para considerarlos significativos. Además, advirtieron de que una mesa donde ni el secretario autonómico ni la consellera asisten no puede tener cambios importantes, puesto que los directores generales no tienen la competencia para aceptar modificaciones que suponen una partida económica superior.