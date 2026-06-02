El PP de Alicante defiende la situación irregular del puesto de secretario: "Es una cacería contra un funcionario"

El gobierno municipal de Luis Barcala no tiene prisa por ocupar la plaza de secretario en el Ayuntamiento de Alicante, que lleva vacante desde hace más de 20 años. Pese a que el Pleno municipal aprobó la pasada semana la convocatoria del puesto (gracias a la unión de la izquierda y Vox) y que el colegio profesional considera "del todo irregular" la situación del Consistorio, el ejecutivo del PP mantiene que los trámites se iniciarán "cuando se estime que es imprescindible".

Para el vicealcalde, Manuel Villar, "la preocupación que tiene la izquierda por el secretario" no obedece a cuestiones de funcionamiento interno, ya que "no se está hablando de que esa plaza sea esencial". El dirigente popular opina que los motivos para la "cacería" que, según él, está sufriendo Germán Pascual (quien ocupa el puesto de forma accidental desde 2008) se corresponden con que "hace informes que a la izquierda no le gustan".

"Supongo que lo haremos"

"No estamos hablando de que funcione mejor o peor, hoy será el vicesecretario y mañana podría ser un periodista", ha señalado Villar, quien no ha entrado a valorar la situación de irregularidad en la que se encuentra el puesto. "¿Que vamos a nombrar al secretario? Pues supongo que si vemos que es necesario, lo haremos", ha añadido el edil popular con ambigüedad.

Respecto al plazo de tres meses que se fijaba en la iniciativa aprobada el pasado pleno por la izquierda y Vox, Villar ha echado balones fuera. "Lo valoraremos, sabéis el carácter de las declaraciones institucionales", ha indicado, recordando que este tipo de propuestas no son de obligado cumplimiento por parte del equipo de gobierno.

El alcalde no se moja

Este mismo lunes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, afirmó que se espera cubrir la plaza de secretario municipal, vacante desde hace más de 20 años y ocupada de forma accidental por el vicesecretario Germán Pascual desde 2008. Eso sí, el dirigente popular evitó poner fecha a los trámites necesarios para resolver esta situación "del todo irregular", según el colegio profesional.

Preguntado sobre si el ejecutivo local tiene previsto cumplir con la declaración institucional que la izquierda y Vox aprobaron el pasado pleno pese al rechazo del PP, Barcala señaló que su intención es acatar el acuerdo. "Por supuesto, como damos cumplimiento a todas las declaraciones institucionales", manifestó.

En concreto, el texto que la oposición impuso al ejecutivo municipal reclama iniciar en un plazo máximo de dos meses el procedimiento legal para cubrir la plaza y exige además informes mensuales al pleno sobre el estado de la tramitación. Sin embargo, Barcala declinó hablar de plazos: "Cuando sea posible, lo haremos realidad", se limitó a señalar.