El PP de Barcala niega fraccionamiento de contratos en Alicante: "Preocupación ninguna"

El gobierno municipal de Luis Barcala niega que haya cometido fraccionamiento de contratos en los dos últimos ejercicios, tal y como advierte el interventor municipal y como ha denunciado Esquerra Unida ante la Fiscalía. Los populares apuntan que las facturas señaladas por el alto funcionario y la formación progresista se deben a la defensa jurídica de funcionarios y políticos denunciados en el ejercicio de su cargo y que, por tanto, tienen derecho a escoger su abogado.

"Preocupación ninguna. Con todo el respeto al señor interventor, en materia jurídica sus valoraciones no son siempre acertadas", ha apuntado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. El edil popular ha señalado también que "esto es muy sencillo" y ha vaticinado que "el fiscal lo va a tener tan claro o más" como el gobierno del PP.

Al respecto, Villar ha explicado que "cuando se produce una denuncia contra algún funcionario o algún representante público por el ejercicio de su cargo, la Administración puede abonarle los honorarios de abogado o procurador". Además, dado que según ha indicado el vicealcalde "pueden elegir entre un abogado del Consistorio u otro particular", el Ayuntamiento se ve forzado a sufragar dichas facturas, al margen de sus propios servicios jurídicos.

Nuevo choque

La respuesta del PP llega tras el nuevo pulso judicial abierto entre el portavoz de Esquerra Unida, Manolo Copé, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. El edil progresista ha registrado este martes en Fiscalía una denuncia contra el dirigente popular por un posible fraccionamiento de contratos. En concreto, la formación de izquierdas cuestiona que el Ayuntamiento recurra a letrados externos cuando dispone de plazas sin cubrir dentro de los servicios jurídicos del propio Consistorio.

Un detalle del que ya ha advertido el interventor municipal en su informe anual, donde se muestra disconforme con la mitad (52,17 %) de los expedientes que tienen que ver con la asesoría jurídica para defensa en tribunales, debido al incumplimiento legal en relación con el fraccionamiento de los contratos. En este sentido, en el caso de los informes que detallan las decisiones políticas que esquivan las advertencias por parte de intervención, el Ayuntamiento no resolvió las discrepancias, lo que también generó perjuicios a la máxima institución municipal, según el alto funcionario.

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