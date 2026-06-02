Los presocráticos se atragantan a los estudiantes que se examinan de la PAU en Alicante

Los filósofos presocráticos se han convertido este martes en protagonistas inesperados de la primera jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), al menos en el campus de la Universidad de Alicante. Aunque el examen de Filosofía incluía autores habituales como Aristóteles y Descartes, la presencia de contenidos menos frecuentes provocó la sorpresa de numerosos estudiantes, que reconocían a la salida que no esperaban encontrarse con preguntas sobre temas que habían trabajado con menor profundidad durante el curso.

La sensación era compartida por alumnos de distintos centros. Tras completar las pruebas de Lengua Castellana y Filosofía, muchos coincidían en señalar que el examen filosófico había resultado más complejo de lo previsto, especialmente por la aparición de cuestiones relacionadas con los presocráticos.

Dudas

Pau Quintanilla, estudiante del IES La Nía de Aspe que quiere matricularse en Criminología, explicaba que el examen les había desconcertado por el enfoque elegido. "No nos esperábamos que salieran apartados más rebuscados. Han ido más a pillar", comentaba. Aunque el alumnado contaba con la posibilidad de desarrollar textos de autores como Aristóteles, la inclusión de preguntas sobre los presocráticos (los primeros pensadores griegos) o Mary Wollstonecraft ha generado dudas entre quienes habían centrado buena parte de su preparación en otros contenidos más habituales.

"Son temas que se dan en menor medida y nos ha sorprendido a la mayoría", aseguraba el estudiante, quien, pese a ello, consideraba que el formato del examen permitió compensar algunas dificultades. "Como es un examen con muchas preguntas, se ha podido salvar un poco", añadía.

Lengua, más fácil

La misma impresión trasladaba Samuel Pérez Ruiz, que espera cursar Historia. A diferencia del examen de Lengua, donde los alumnos suelen manejar modelos muy similares a los practicados durante el curso y que les ha resultado más sencillo, Filosofía dejó más margen para la incertidumbre. "Hay muchos temas y nos ha salido una cosa que no hemos estudiado tanto este curso", señalaba. Para él, el factor sorpresa fue precisamente uno de los aspectos más destacados de la prueba.

Todavía más explícito se mostraba Daniel Davó, joven que quiere estudiar Derecho y Educación Física, y después ser Policía Nacional, al analizar su examen. Mientras valoraba positivamente el desarrollo general de la jornada, reconocía que Filosofía había sido la asignatura que más problemas le había planteado. "Ha habido temas que me he dejado y justo han entrado", lamentaba. Cuando se le preguntó cuáles eran esos contenidos, su respuesta fue inmediata: "los presocráticos".

Satisfechos

Pese a las dificultades encontradas en Filosofía, la mayoría de estudiantes salían satisfechos de los exámenes realizados hasta el momento. Sofía Bernal Mas, alumna del IES La Nía de Aspe, calificó el examen de Lengua Castellana como "bastante sencillo" y aseguró haberlo llevado "bastante bien". También valoró positivamente la prueba de Filosofía, aunque admitió que no pudo terminar por completo la redacción final. "Eran 800 palabras y he escrito unas 640", explicaba. Desea estudiar Logopedia y espera entrar, "tengo la suerte de que no es una carrera muy solicitada". Algo nerviosa, preparaba la de Biología.

La aparición de los presocráticos en la prueba ha generado conversación entre los estudiantes al tratarse de un bloque fundamental para comprender el origen del pensamiento filosófico occidental, pero que en ocasiones queda eclipsado por autores de mayor presencia en los exámenes. Precisamente por ello, muchos alumnos reconocían no haberlo situado entre sus principales preocupaciones durante las semanas previas a la PAU.

Superada ya la primera jornada, los estudiantes afrontan ahora las materias específicas con la vista puesta en las notas que necesitarán para acceder a sus grados universitarios. Sin embargo, entre los comentarios intercambiados a la salida de los exámenes, un tema se repetía una y otra vez: la inesperada presencia de los presocráticos en una de las pruebas más temidas de la PAU.