4.000 profesores vuelven a inundar el centro de Alicante en la cuarta semana de huelga

Las aulas de Alicante notaron este martes un vacío más acusado porque los docentes se echaron a las calles en una nueva y multitudinaria manifestación por el centro de la capital de la provincia, casi de manera paralela a las celebradas en València y Castellón. En total, participaron 4.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno.

Antes de arrancar la marcha desde su lugar tradicional, las escaleras del IES Jorge Juan, la marea verde de profesores volvió a elevar su voz desde primera hora de la mañana desde distintos puntos de la ciudad, con la salida de las clásicas columnas educativasm en el vigésimo tercer día desde que estalló la huelga indefinida de Alicante.

En esta ocasión, las pancartas que marcaron la diferencia respecto a las manifestaciones anteriores fueron aquellas que condenaron la violencia policial, tras el empujón de un antidisturbios a una docente en València el pasado domingo, una carga policial desmesurada que ha indignado a la comunidad educativa y ha elevado la tensión en esta lucha docente. Los mensajes contra el "acuerdo indigno" también inundaron la movilización, lo que visibilizó el rechazo del profesorado a la oferta que ha hecho la Conselleria de Educación a los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y salariales.

Profesores inundan las calles de Alicante: manifestación de la marea verde este martes / Jose Navarro

Huelga de familias, este viernes

Ante el recrudecimiento de este conflicto, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha convocado huelga de familias para este viernes 5 de junio. La entidad hace un llamamiento a las familias porque no llevan sus hijos e hijas en los centros educativos y que en esta ocasión sea el profesorado quien acuda a su puesto de trabajo para paliar los efectos económicos de la huelga.

El colectivo ha mostrado de nuevo su apoyo al profesorado en la cuarta semana de huelga y ha exigido a la conselleria que "hay que llegar a una solución ya, que tiene que poner todo de su parte y negociar sin ninguna burla con la plataforma sindical porque el fin de la huelga tiene que ser una realidad".

Cuarta semana de huelga: 4.000 profesores toman las calles del centro de Alicante / Jose Navarro

Dos movilizaciones semanales

Movilizaciones conjuntas, globales y contundentes dos días a la semana. El resto de jornadas serán las asambleas las que, al amparo de esta huelga indefinida, se organicen para sostener el conflicto durante el tiempo que sea necesario. Así será la lucha docente a partir de esta semana, la cuarta de paro en las aulas tras la falta de acuerdo con el Consell para poner fin a esta crisis sin precedentes y tras avalar este fin de semana más de 21.000 trabajadores de la enseñanza pública (de los que participaron en una consulta promovida por los sindicatos mayoritarios) continuar con la huelga. La próxima manifestación de Alicante se ha convocado para este jueves, a las 18.30 horas desde su inicio tradicional.

Por ello, los sindicatos mayoritarios y las asambleas docentes han anunciado que el formato de movilizaciones que van a emprender a partir de ahora persigue un doble objetivo. Por un lado, dosificar los esfuerzos de quienes consideran que la huelga indefinida debe seguir siendo la base del movimiento, pero no pueden asumir el seguimiento diario de los paros. Por otro, garantizar la cobertura legal de todas aquellas movilizaciones que las asambleas decidan impulsar, evitando que ninguna acción quede fuera del marco de la convocatoria.