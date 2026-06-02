Sorteo de entradas VIP para la mascletà y camisetas del Hércules si donas sangre en el MARQ de Alicante

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) y ASISA organizan el próximo lunes, 8 de junio, la IX Maratón de Donación de Sangre de Alicante, que se celebrará en el salón de actos del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), en horario ininterrumpido de 9:30 a 21:00 horas. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante.

Bajo el lema “Dona sangre. Regala vida”, la maratón tiene como objetivo reforzar las reservas de sangre antes del periodo estival y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación regular para garantizar la asistencia sanitaria en los hospitales de la provincia.

Durante las primeras horas de la mañana, el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (MOE) acudirá al museo para realizar su donación de sangre, como viene haciendo desde 2018.

En las ocho ediciones anteriores se han registrado un total de 3.327 donaciones, de las que 426 corresponden a personas que realizaron su donación por primera vez. Estas cifras reflejan el compromiso de los alicantinos con la donación de sangre y consolidan esta maratón como una de las citas solidarias más importantes de la provincia.

El próximo 14 de junio el Castillo de Santa Bárbara se iluminará de rojo en homenaje a todos los donantes de sangre alicantinos

Trasplantes

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana recuerda la importancia de mantener unas reservas estables de sangre para atender las necesidades asistenciales diarias de los hospitales. Cada donación salva tres vidas y resulta esencial para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, partos y situaciones de urgencia.

Como reconocimiento a la solidaridad de los participantes, el Ayuntamiento de Alicante sorteará entre todos los donantes dos entradas dobles diarias en zona VIP para disfrutar de la mascletà en Hogueras los días 22, 23 y 24 de junio. El Hércules CF se suma también a esta iniciativa ofreciendo camisetas oficiales que se sortearán entre los donantes que participen en la maratón.

Asimismo, la Diputación Provincial de Alicante obsequiará a cada donante con una entrada doble para visitar el MARQ. Por su parte, ASISA y el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana entregarán diversos obsequios a todos los participantes como agradecimiento por su gesto altruista, una colaboración que mantienen desde la primera edición de esta jornada solidaria.

Presentación de la maratón de donación de sangre del lunes en el MARQ / INFORMACIÓN

Apoyo institucional

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, ASISA, la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante han presentado este lunes esta novena edición de la maratón en el MARQ.

La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de servicio del Centro de Transfusión en Alicante ha agradecido la colaboración de ASISA, de la Diputación y Ayuntamiento de Alicante. Asimismo, ha destacado “lo importante que es celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre con una maratón de donación de sangre y que, como dice el lema de la OMS de este año, una gota de humanidad, salva vidas”. También ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los más jóvenes y a la necesidad de nuevos donantes.

La doctora Paula Giménez, consejera de Lavinia-ASISA y delegada en Alicante, ha señalado que “para una compañía médica, involucrarse en la donación de sangre es una responsabilidad. Las transfusiones de sangre son un elemento indispensable para salvar vidas, realizar intervenciones médicas y quirúrgicas o mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Estamos orgullosos de colaborar un año más con el Centro de Transfusión en una iniciativa en la que las verdaderas protagonistas son las personas que donan de forma solidaria, voluntaria y altruista”.

Cartel que invita a donar para ayudar a salvar vidas y a los hospitales / INFORMACIÓN

Demanda en los hospitales

Por su parte, José Antonio Bermejo, diputado de Bienestar de las Personas en la Diputación Provincial de Alicante, ha reiterado el apoyo de la Diputación de Alicante al Centro de Transfusión para llevar a cabo este tipo de iniciativas solidarias, “esenciales para cubrir la demanda de sangre de los hospitales de nuestra provincia”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la generosidad ciudadana, “porque la donación es una pieza clave para el tratamiento, la recuperación y la vida de muchos pacientes”.

El concejal de Sanidad, Luis Alfonso Morata, ha explicado que “la donación de sangre es uno de los actos más generosos y necesarios que puede realizar una persona. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todos los donantes alicantinos su compromiso y animar a quienes todavía no han dado el paso a que participen en esta maratón”. Además, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, el próximo 14 de junio el Castillo de Santa Bárbara se iluminará de rojo en homenaje a todos los donantes de sangre alicantinos que, con su gesto altruista, ayudan a salvar vidas cada día”.

La campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Día Mundial del Donante de Sangre 2026 tiene por lema: «Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas». Con este mensaje se resalta la capacidad de los donantes de sangre para dar vida a quienes la necesitan y se invita a la población a convertirse en donante habitual para garantizar la disponibilidad de sangre cuando más se necesita.