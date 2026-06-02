La Aemet activa el aviso amarillo por calor en Alicante: hasta 38 grados y picos de 40 en Orihuela

Alicante se prepara para una jornada de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes 2 de junio un aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados y superar incluso los 39 en zonas del entorno de Orihuela.

El aviso estará en vigor entre las 14:00 y las 20.00 horas y afecta al litoral sur de Alicante, una de las áreas donde el ascenso térmico será más acusado. Según la Aemet, las temperaturas máximas experimentarán una subida generalizada, que será localmente notable en el sur de la provincia.

La Vega Baja volverá a situarse entre las zonas más castigadas por el calor. Municipios como Orihuela afrontan una tarde plenamente veraniega, con valores muy por encima de los habituales para principios de junio. También se esperan temperaturas elevadas en otras localidades del interior y del sur de Alicante, donde los termómetros volverán a superar con facilidad la barrera de los 30 grados.

La situación meteorológica estará marcada por el predominio de cielos poco nubosos durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones y el sol será protagonista desde primera hora. El viento soplará flojo y variable durante la mañana, aunque tenderá a componente oeste en el interior y a componente sur en el litoral a partir del mediodía.

Este episodio supone el primer aviso por calor de junio en la provincia y llega después de varios días con temperaturas claramente al alza. La combinación de cielos despejados, insolación intensa y aire cálido favorecerá que las horas centrales de la jornada sean especialmente exigentes en el sur de Alicante.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este martes una jornada muy calurosa para comienzos de junio, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados y una sensación térmica que podría llegar a los 33. El sol dominará durante todo el día y no se esperan lluvias, en un ambiente plenamente veraniego.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 31 grados, con el calor concentrado especialmente entre el mediodía y la tarde. Aunque el aviso amarillo se centra en el sur de la provincia, en la capital también se notará claramente el ascenso térmico, con una jornada de las más cálidas de lo que va de año.

El tiempo en Elche

Elche afronta este martes una de las jornadas más calurosas de lo que va de año. La ciudad quedará dentro del área afectada por el aviso amarillo activado por la Aemet y los termómetros alcanzarán los 38 grados durante las horas centrales, con un ambiente plenamente veraniego y cielos despejados.

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 38 grados, aunque la sensación térmica podrá rozar los 39. El calor será especialmente intenso entre el mediodía y la tarde, en una jornada en la que el viento apenas ayudará a refrescar y en la que conviene extremar la precaución durante las horas de máxima insolación.

El tiempo en Benidorm

Benidorm quedará al margen del calor extremo que afectará este martes al sur de la provincia. Aunque la jornada será plenamente veraniega y con mucho sol, las temperaturas se mantendrán bastante más contenidas gracias a la influencia del mar.

Los termómetros oscilarán entre los 20 y los 29 grados, con un ambiente cálido pero más llevadero durante las horas centrales. El viento ganará intensidad por la tarde y ayudará a refrescar el litoral, mientras la humedad seguirá siendo elevada junto a la costa.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este martes una jornada de calor excepcional para principios de junio, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados en las horas centrales del día. Aunque el aviso amarillo de la Aemet se centra en el litoral sur de la provincia, el interior tampoco escapará a este episodio de calor intenso.

Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 38 grados, con un ambiente muy seco y una fuerte sensación de calor durante la tarde. El sol será protagonista de principio a fin y el viento flojo apenas aliviará una jornada que apunta a ser una de las más calurosas del año hasta el momento.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja también notará con fuerza el episodio de calor de este martes, aunque sin alcanzar los valores extremos previstos en el interior y en la Vega Baja. La jornada estará marcada por el sol y unas temperaturas claramente veraniegas, dentro del área afectada por el aviso amarillo activado por la Aemet en el litoral sur de Alicante.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 32 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 34. La elevada humedad propia de la costa hará que el calor resulte más intenso durante las horas centrales, antes de que la brisa marítima ayude a suavizar ligeramente el ambiente al final de la tarde.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será este martes uno de los epicentros del calor en toda España. La ciudad quedará de lleno dentro del aviso amarillo activado por la Aemet y los termómetros podrían alcanzar los 40 grados durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 40 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 41. El ambiente será extremadamente caluroso desde el mediodía y hasta bien entrada la tarde, por lo que se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y extremar las precauciones ante un episodio de calor muy poco habitual para comienzos de junio.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tampoco escapará al intenso episodio de calor de este martes. Aunque las temperaturas serán algo más bajas que en otros puntos, los termómetros alcanzarán los 37 grados en la localidad, un valor muy elevado para comienzos de junio.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 37 grados, con un ambiente muy seco y calor intenso durante las horas centrales del día. El sol dominará la jornada de principio a fin y la sensación de bochorno será menor que en la costa, pero el calor se dejará notar con fuerza en todo el interior alicantino.

El tiempo en Dénia

Dénia quedará al margen del calor extremo que afectará este martes al sur y al interior de la provincia. Aunque la jornada será plenamente veraniega y con predominio del sol durante gran parte del día, las temperaturas se mantendrán mucho más contenidas gracias a la influencia del mar.

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Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 29 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 31. La humedad será elevada durante toda la jornada y, al final de la tarde, aumentará la nubosidad baja en el litoral norte, aunque sin riesgo de lluvia.