La UA estrena los detectores de frecuencia para evitar el fraude con dispositivos electrónicos en los exámenes de la PAU

La Universidad de Alicante (UA) ha reforzado este año las medidas de control durante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con la incorporación de detectores de frecuencia para prevenir posibles fraudes mediante teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos. Se trata de una de las principales novedades de la convocatoria de 2026, que reúne a 4.451 estudiantes en las distintas sedes habilitadas para los exámenes en la UA, en los campus de San Vicente y Alcoy.

El director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria de la Universidad de Alicante, Juan Matías Sepúlveda Martínez, ha explicado durante la primera jornada de las pruebas que la implantación de estos sistemas responde a una estrategia común de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana para reforzar la seguridad de los exámenes.

"Este año, por fin, las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana están utilizando detectores de frecuencia", ha señalado Sepúlveda, quien destaca que los presidentes y secretarios de los tribunales han recibido instrucciones específicas para actuar ante cualquier incidencia detectada por estos dispositivos, que se hacen notar mediante un insistente pitido.

El objetivo es prevenir posibles intentos de comunicación externa o acceso a información no permitida durante una prueba determinante para el acceso a los estudios universitarios

Según añade, los responsables de cada tribunal disponen de un protocolo de actuación que permite intervenir de forma inmediata si se identifica la emisión de señales compatibles con teléfonos móviles, relojes inteligentes u otros aparatos electrónicos no autorizados durante el desarrollo de las pruebas.

A pesar del despliegue de estas medidas, el responsable universitario subraya que la jornada ha arrancado sin incidencias relevantes. "Hasta el momento no hay ningún problema y la normalidad es absoluta".

Los profesores pasan por las aulas de forma aleatoria con el aparato y el detector ha sonado al paso de tres mochilas junto a la pared en un aula, que han sido apartadas, y por una tablet encedida. En este caso, la alumna ha avisado que no podía apagarla al no saberse la contraseña y ha sido retirada, lo mismo quie las mochilas. Muchos alumnos desconocen que hay que apagar del todo el móvil y que no sirve el modo avión.

También ha pitado el detector con un alumno que lleva un dispositivo de control de diabetes.

Las calificaciones de la convocatoria se publicarán el próximo 12 de junio a partir de las 13.00 horas y las revisiones serán el día 19

Más control sin alterar el desarrollo de los exámenes

La incorporación de los detectores de frecuencia busca reforzar las garantías de igualdad entre los estudiantes sin afectar al normal desarrollo de los exámenes. El objetivo es prevenir posibles intentos de comunicación externa o acceso a información no permitida durante una prueba que resulta determinante para el acceso a los estudios universitarios.

La preocupación por el uso fraudulento de dispositivos electrónicos en pruebas académicas ha aumentado en los últimos años debido a la proliferación de teléfonos móviles cada vez más sofisticados, auriculares inalámbricos de reducido tamaño y relojes inteligentes con acceso a internet.

Por este motivo, las universidades de la Comunidad Valenciana han decidido dar un paso más en los sistemas de vigilancia tradicionales, que hasta ahora se basaban fundamentalmente en la supervisión directa de los profesores encargados de cada aula, que no obstante se sigue manteniendo.

Adiós a las chuletas en la UA: detectores de radiofrecuencia para frenar el uso de IA en los exámenes / Notebooklm

Identificación mediante la aplicación MiDNI

Otra de las novedades introducidas este año ha sido la posibilidad de que los estudiantes se identifiquen mediante la aplicación oficial MiDNI, además de presentar el documento físico.

El director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria ha detallado que, para agilizar la entrada a las aulas, se ha recomendado a los vigilantes comprobar en primer lugar los documentos físicos y dejar para el final aquellos casos en los que los alumnos optaran por identificarse mediante la aplicación móvil.

"Hemos aconsejado a los vigilantes que pasen lista en las puertas de las aulas y que primero comprueben el DNI físico. Si algún estudiante venía con la aplicación, que lo hiciera al final para perder menos tiempo".

Detalle del detector, que emite un pitido si detecta un móvil u otro dispositivo electrónico / Pilar Cortés

Las pruebas se celebran este año en diez tribunales organizados por la Universidad de Alicante. Nueve de ellos están ubicados en el campus alicantino y uno más en Alcoy, en el edificio Ferrándiz de la Universitat Politècnica de València.

Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo participan alrededor de 250 profesores entre miembros de tribunales, personal de vigilancia y responsables de organización. Cada tribunal está integrado por entre 20 y 25 docentes.

El director del Secretariado de Acceso destacó que la asistencia durante la primera jornada ha sido prácticamente total y que únicamente algunos estudiantes han necesitado orientación puntual para localizar el edificio asignado a sus exámenes. Asimismo, algunos profesores han llevado camisetas verdes en apoyo a la huelga.

Un mensaje de tranquilidad

Más allá de las medidas de control, Sepúlveda Martínez ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los alumnos que afrontan estos días una de las pruebas más importantes de su etapa académica.

Según indica, la principal preocupación de muchos jóvenes ya no es aprobar la Selectividad, sino alcanzar la nota necesaria para acceder a la carrera universitaria que desean cursar.

"Una vez que hagan el primer examen, que normalmente es el que acarrea más nervios, todo suele ir mucho más rodado", afirmó.

Los estudiantes disponen además de horarios personalizados y de información detallada sobre las aulas y sedes asignadas, remitida previamente por correo electrónico, lo que ha contribuido a que el inicio de las pruebas transcurra con normalidad.

Las calificaciones de la convocatoria se publicarán el próximo 12 de junio a partir de las 13.00 horas, mientras que los resultados de las revisiones estarán disponibles una semana después, el 19 de junio.