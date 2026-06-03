La adicción al móvil en los boomers protagoniza la prueba de Inglés de la PAU

La creciente dependencia de los teléfonos móviles y las redes sociales entre las personas mayores ha sido el tema elegido para el texto principal del examen de Inglés de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) celebrada este miércoles en las universidades de Alicante y Elche, donde hacen la Selectividad (es la segunda jornada) 9.132 alumnos. Este ha sido el mismo contenido para el resto de candidatos que se examinan en las otras tres universidades públicas de la Comunidad, más de 25.666 jóvenes en todo el territorio. Además de evaluar su comprensión lectora y sus conocimientos lingüísticos, se les ha invitado a reflexionar sobre uno de los fenómenos sociales y tecnológicos más relevantes de los últimos años.

El texto, un extracto de un artículo más amplio de Sophia Solano publicado el pasado 18 de marzo en The Washington Post, planteaba una realidad que desafía muchos de los estereotipos asociados al uso de la tecnología. Si durante años el debate sobre la adicción a las pantallas se ha centrado principalmente en adolescentes y jóvenes, el artículo presentado a los alumnos ponía el foco en las generaciones de mayor edad, especialmente los baby boomers y los integrantes de la Generación X, cuyo uso de dispositivos digitales ha experimentado un crecimiento notable en la última década.

Más usuarios mayores de 65 años

La lectura describía escenas cada vez más habituales en numerosos hogares: teléfonos móviles que acompañan constantemente a sus propietarios, interrupciones continuas por notificaciones, llamadas o vídeos reproducidos a gran volumen y largas horas dedicadas al consumo de contenidos en redes sociales. Según los datos recogidos en el texto, el porcentaje de personas mayores de 65 años usuarias de redes sociales ha pasado del 11 % en 2010 al 45 % en 2021, una evolución que refleja la rápida digitalización de este segmento de la población.

Uno de los aspectos más llamativos del artículo era la inclusión de testimonios personales que ilustraban cómo esta transformación tecnológica está modificando las dinámicas familiares. Entre ellos figuraba el caso de un joven de 25 años que observó cómo el uso del teléfono móvil por parte de sus padres se intensificó después de que él y su hermano abandonaran el hogar familiar. El texto relataba cómo su madre recurre a herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones cotidianas, como elegir productos para el hogar, mientras que su padre llegó a utilizar estas tecnologías para escribir un musical completo.

Personas mayores de Alicante en un curso de digitalización para aprender a utilizar el móvil en imagen de archivo / Rafa Arjones

Hiperconectividad

La lectura también recogía la preocupación de algunos familiares por las posibles consecuencias de esta hiperconectividad. Una mujer estadounidense relataba cómo sus suegros, durante las escasas visitas que realizan a sus nietos, dedican gran parte de su tiempo a consultar sus redes, leer noticias o realizar compras en línea, reduciendo significativamente la interacción directa con los niños. A través de este ejemplo, el texto planteaba una cuestión que afecta a muchas familias: el impacto que el uso constante de los dispositivos puede tener en las relaciones personales y en la calidad del tiempo compartido.

Otro de los elementos destacados era la referencia al contexto generado por la pandemia de covid-19. El artículo señalaba que el confinamiento y las restricciones sociales de 2020 actuaron como un importante catalizador de la digitalización de las personas mayores. Actividades que tradicionalmente se desarrollaban de forma presencial, como las consultas médicas, los encuentros familiares, los clubes de lectura, los talleres o los servicios religiosos, se trasladaron al ámbito virtual, obligando a muchos adultos mayores a familiarizarse con herramientas tecnológicas que hasta entonces apenas utilizaban.

Jubilación

El texto subrayaba además que, pese al creciente interés por este fenómeno, todavía existe una escasez de investigaciones sobre las consecuencias específicas del uso intensivo de teléfonos móviles y redes sociales durante la jubilación. Mientras que la literatura científica sobre el impacto de las pantallas en adolescentes es abundante, los expertos aún disponen de pocos datos sobre cómo puede afectar esta exposición prolongada a personas que se encuentran en una etapa de la vida asociada al envejecimiento y al posible deterioro cognitivo.

La elección de este tema se aleja de los textos puramente académicos o históricos que tradicionalmente han protagonizado este tipo de exámenes. La reflexión sobre la relación entre tecnología, envejecimiento y vida familiar ha permitido a los alumnos enfrentarse a un contenido de evidente relevancia social mientras demostraban sus competencias lingüísticas en lengua inglesa.

Con esta prueba, la PAU de la Comunidad Valenciana vuelve a incorporar a sus exámenes cuestiones ligadas a los grandes debates contemporáneos, combinando la evaluación académica con la capacidad de los estudiantes para comprender, analizar e interpretar fenómenos que forman parte de la realidad cotidiana.

Este miércoles, los alumnos también se examinan de Historia de España, Química, Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos, Geografía y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.