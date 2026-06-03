Alicante da el nombre de Florentino Regalado a un espacio a la altura del histórico ingeniero

El Ayuntamiento de Alicante ha descubierto este martes la placa del ingeniero Florentino Regalado Tesoro que dará nombre a partir de ahora la pasarela peatonal junto al centro comercial Plaza Mar 2, que une los barrios del Pla y La Goteta, sobre la avenida de Dénia. El alcalde Luis Barcala ha presidido el acto de reconocimiento al ilustre ingeniero, fallecido en 2023, al que se ha referido como "un cacereño de Alicante, gran embajador de la ciudad y referente mundial en el mundo de la ingeniería, la arquitectura y la asistencia a técnicos en general".

El ingeniero Florentino Regalado participó en el cálculo de estructuras en más de 4.500 destacados proyectos en Alicante y provincia. Edificios de gran altura, centros comerciales, hospitales, puentes, pasarelas, iglesias, aparcamientos, estadios y otras obras de ingeniería, en los que demostró una singular visión urbanística de Alicante, que le merecieron el reconocimiento de sus compañeros ingenieros y ahora de toda la ciudad a través del Ayuntamiento.

Creador de la empresa CYPE Ingenieros, Regalado intervino en el calculo de estructuras y el desarrollo de edificaciones singulares como los estacionamientos subterráneos de Alfonso X el Sabio y la avenida de la Estación, el muelle de Levante en el Puerto o la pasarela sobre la avenida de Dénia que ahora luce su nombre entre el Pla y La Goteta.

De aparcamientos a estadios

También participó en otras actuaciones singulares como en la estructura de la estación del TRAM de la plaza de los Luceros, en la grada de Preferente del Estadio José Rico Pérez para el mundial del 82, la singular capilla octogonal del Colegio Hermanos Maristas en Alicante, la estructura paraboloide de hormigón armado del parque Juan XXIII de San Vicente del Raspeig o los edificios del Hotel Bali II y el In Tempo en Benidorm.

"Alicante salda una deuda con uno de sus hijos más significados y reconocidos, que ejerció como gran embajador de nuestra ciudad”, ha subrayado Barcala, quien también ha resaltado “la gran autoridad profesional, moral y científica de todos sus informes periciales y el enorme peso de su criterio en complejos asuntos de ingeniería y arquitectura".

El primer edil ha recordado que uno de los últimos trabajos de Florentino Regalado fue su informe pericial sobre la escultura de Bañuls de la fuente de la Plaza de Los Luceros, "en virtud del cual se siguen celebrando las mascletás de Hogueras en este enclave, gracias al minucioso y excepcional trabajo de investigación y descripción realizado por este ingeniero".

"Parte de la ciudad que amaba"

En nombre de la familia del prolífico ingeniero ha intervenido su hijo, Ignacio Regalado, que ha agradecido el gesto del Ayuntamiento y la ciudad "de mantener vivo el recuerdo" de su padre, "que se sentía alicantino y desarrolló en Alicante su vocación como ingeniero de caminos, con su especial predilección por los puentes porque facilitaban la vida a las personas".

Al respecto, el hijo de Florentino Regalado ha añadido: "Es un orgullo para nosotros, y también lo habría sido para él, este reconocimiento y el hecho de seguir formando parte de una ciudad que él amaba profundamente". Pese a la inauguración, la placa oficial aún tardará unos días en estar expuesta en la ubicación seleccionada, ya que el rótulo presentado este miércoles por el Ayuntamiento contenía una errata.