Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mazón evita declarar testigo danaBarcala financiación Parque Central AlicanteCrimen machista CallosaPolémica examen PAUPrecio apartamentosMercadito HoguerasPrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Alicante ya tiene fecha para el encendido de las luces de Hogueras

El Ayuntamiento abrirá el calendario de actos oficiales para las fiestas de 2026 a las puertas del pregón y prepara cortes de tráfico

Alicante enciende las Hogueras 2025

Alicante enciende las Hogueras 2025

Rafa Arjones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Alicante ya tiene fecha para el encendido de las luces de Hogueras. El Ayuntamiento prepara la inauguración de los actos oficiales de las fiestas, que tendrá lugar a las puertas del pregón, y programa cortes de tráfico para la puesta en marcha del alumbrado.

Según han confirmado fuentes de la Concejalía de Fiestas, el acto de encendido se celebrará este jueves, 4 de junio, a las 21:00 horas desde la plaza del Ayuntamiento. Allí, las Belleas del Foc y sus damas de honor pulsarán el interruptor que vestirá de luz y color las calles de Alicante hasta finales de mes.

Cortes de circulación

Para ello, el Consistorio prepara también una restricción de tráfico total en la plaza del Ayuntamiento (actualmente restringida para los vehículos privados) que incluirá un desvío de los autobuses municipales y los taxis de la localidad.

Noticias relacionadas y más

El encendido tendrá lugar escasas horas antes de que, este viernes, el artista alicantino Funzo dé el pistoletazo de salida a los días grandes de las fiestas "como homenaje a todos los jóvenes alicantinos que triunfan, sienten y llevan la bandera de su tierra".

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
  2. Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”
  3. Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites
  4. Las playas de Alicante llegan al verano a dos velocidades: del brillo de San Juan al deterioro del Postiguet
  5. La Ruta de la Madera de Alicante, de rockera a comercial
  6. Profesores de Alicante hacen un escrache a Llorca tras la agresión a una docente y el bloqueo en la negociación
  7. Cuarta semana de huelga de profesores en Alicante: así será la lucha docente a partir de ahora
  8. El promotor de Les Naus de Alicante pactó cobrar más de 3,4 millones por la gestión de la cooperativa

Alicante ya tiene fecha para el encendido de las luces de Hogueras

Alicante ya tiene fecha para el encendido de las luces de Hogueras

Estos son los dos términos relacionados con las Hogueras de Alicante que la RAE podría incorporar

Estos son los dos términos relacionados con las Hogueras de Alicante que la RAE podría incorporar

La Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en gasto sanitario con 1.867 euros por habitante

La Comunidad Valenciana es la tercera por la cola en gasto sanitario con 1.867 euros por habitante

Novedades en los cortes de tráfico por la plantà desde el 17 de junio en las Hogueras de Alicante

Novedades en los cortes de tráfico por la plantà desde el 17 de junio en las Hogueras de Alicante

Olivares quita peso al boicot que plantean los festeros para el Pregón: "Vamos a asistir, claro que sí"

Barcala pide al Gobierno poder emplear los remanentes para financiar las obras del Parque Central de Alicante

Barcala pide al Gobierno poder emplear los remanentes para financiar las obras del Parque Central de Alicante

Agentes de Italia patrullan con la Policía Nacional en Alicante para reforzar la atención a los turistas

Agentes de Italia patrullan con la Policía Nacional en Alicante para reforzar la atención a los turistas

La lista de espera para trasplantes mantiene a 160 pacientes pendientes de un órgano en la provincia de Alicante

Tracking Pixel Contents