Alicante ya tiene fecha para el encendido de las luces de Hogueras
El Ayuntamiento abrirá el calendario de actos oficiales para las fiestas de 2026 a las puertas del pregón y prepara cortes de tráfico
Alicante ya tiene fecha para el encendido de las luces de Hogueras. El Ayuntamiento prepara la inauguración de los actos oficiales de las fiestas, que tendrá lugar a las puertas del pregón, y programa cortes de tráfico para la puesta en marcha del alumbrado.
Según han confirmado fuentes de la Concejalía de Fiestas, el acto de encendido se celebrará este jueves, 4 de junio, a las 21:00 horas desde la plaza del Ayuntamiento. Allí, las Belleas del Foc y sus damas de honor pulsarán el interruptor que vestirá de luz y color las calles de Alicante hasta finales de mes.
Cortes de circulación
Para ello, el Consistorio prepara también una restricción de tráfico total en la plaza del Ayuntamiento (actualmente restringida para los vehículos privados) que incluirá un desvío de los autobuses municipales y los taxis de la localidad.
El encendido tendrá lugar escasas horas antes de que, este viernes, el artista alicantino Funzo dé el pistoletazo de salida a los días grandes de las fiestas "como homenaje a todos los jóvenes alicantinos que triunfan, sienten y llevan la bandera de su tierra".
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