Alicante manda en el verano patrio: cuatro destinos de la provincia se cuelan entre los más buscados para las vacaciones de los españoles

El verano vuelve a mirar hacia Alicante. La provincia no solo mantiene su tirón como destino de sol y playa, sino que se coloca en el centro de las búsquedas de los viajeros españoles para las vacaciones de 2026. Según los datos difundidos por Airbnb, la Platja de l’Arenal de Jávea encabeza el ranking nacional de destinos más buscados en la plataforma, por delante de Dénia y Altea. También aparece Calp entre los diez primeros.

El dato confirma algo que en Alicante se intuye cada temporada alta: la costa norte de la provincia se ha convertido en uno de los grandes escaparates turísticos del Mediterráneo español. Xàbia, Dénia, Altea y Calp no aparecen como casos aislados, sino como parte de una misma tendencia: viajeros que buscan playa, paisaje, gastronomía, casas para compartir y actividades al aire libre.

Xàbia, Dénia y Altea: el triángulo alicantino que conquista las búsquedas

El ranking nacional deja una imagen muy potente para la provincia. La Platja de l’Arenal, en Xàbia, ocupa el primer puesto entre los destinos nacionales más buscados en Airbnb. Justo detrás aparecen Dénia y Altea, dos municipios que también concentran buena parte del atractivo turístico de la Marina Alta y la Marina Baixa.

Playa en Dénia. / A. P. F.

La presencia de estos tres destinos en los primeros puestos no es casual. Xàbia combina calas, playa urbana y una imagen muy reconocible en redes sociales. Dénia suma puerto, gastronomía, el Montgó y conexión marítima con Baleares. Altea conserva uno de los cascos antiguos más fotografiados de la Comunitat Valenciana y una identidad más tranquila, asociada al turismo cultural, al paseo y a la vida mediterránea.

A esa lista se suma Calp, otro clásico alicantino que entra en el ‘top 10’ nacional y que mantiene una marca visual casi imbatible: el Peñón de Ifach, playas urbanas, apartamentos turísticos y una enorme capacidad para atraer tanto a familias como a visitantes internacionales.

El verano ya no va solo de tumbarse al sol

La clave del informe no está únicamente en qué destinos se buscan, sino en cómo se viaja. Airbnb señala que los viajes en grupo crecen casi un 20% este verano y los viajes familiares alrededor de un 10%. Es decir, el verano se comparte más: casas completas, grupos de amigos, familias extensas y escapadas donde el alojamiento se convierte en parte central de la experiencia.

La compañía también habla del auge de las “playcations”, un concepto que mezcla playa, deporte y naturaleza. Ya no se trata solo de reservar una semana para tomar el sol, sino de combinar mar con surf, kayak, senderismo, ciclismo, golf o rutas por entornos naturales.

En Alicante, esa tendencia encaja especialmente bien. La provincia permite pasar de la playa a la montaña en pocos kilómetros: calas en Xàbia, rutas por el Montgó, paseos por la Serra Gelada, deportes náuticos en la Marina, golf en zonas del interior y senderos que conectan costa y sierra.

Pedreguer también aparece por el golf

El protagonismo alicantino no se limita a la playa. El informe también menciona Pedreguer entre los destinos que despiertan interés para quienes buscan alojamientos cerca de campos de golf. Es un detalle significativo porque muestra otra cara del turismo provincial: la del interior próximo a la costa, menos masificado que la primera línea, pero conectado con experiencias deportivas y residenciales.

Pedreguer funciona como ejemplo de esa Alicante que no siempre aparece en la postal más obvia, pero que gana peso entre viajeros que buscan tranquilidad, proximidad a la costa y actividades específicas. En un verano donde la experiencia pesa tanto como el precio, estos destinos secundarios pueden captar a quienes quieren evitar las zonas más saturadas sin renunciar al Mediterráneo.

La Comunitat Valenciana también crece por el eclipse

El informe añade otro elemento con potencial turístico: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Según Airbnb, la demanda de alojamientos en destinos no urbanos situados dentro de la franja de totalidad se ha triplicado, con un crecimiento del 210%. La Comunidad Valenciana aparece entre las regiones que más crecen en búsquedas, con un aumento superior al 250%.

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Este dato abre una vía interesante para el turismo alicantino y valenciano: viajeros que planifican con antelación, buscan cielos despejados, municipios menos urbanos y experiencias memorables. Aunque los grandes nombres del verano siguen estando en la costa, el eclipse puede dar protagonismo a zonas de interior y pequeños municipios que normalmente quedan fuera del foco turístico masivo.

La otra lectura: éxito turístico y presión sobre el territorio

El liderazgo de los destinos alicantinos también tiene una lectura menos complaciente. Que Xàbia, Dénia, Altea y Calp estén entre los lugares más buscados confirma su atractivo, pero también recuerda la presión que soportan cada verano: tráfico, dificultad para aparcar, saturación en playas y calas, encarecimiento de la vivienda turística y tensión entre residentes y visitantes.

La provincia vive una paradoja conocida. Su éxito turístico genera actividad económica, empleo y visibilidad internacional, pero también obliga a gestionar mejor el impacto sobre barrios, carreteras, espacios naturales y servicios públicos.

En municipios como Xàbia o Dénia, el reto ya no es atraer visitantes. El reto es ordenar el éxito sin que el destino pierda aquello que lo hizo deseable: paisaje, calidad de vida, identidad local y equilibrio entre turismo y vecinos.

Alicante, capital emocional del verano mediterráneo

Los datos de Airbnb vuelven a situar a Alicante en una posición privilegiada dentro del mapa vacacional español. No por un único destino, sino por la fuerza conjunta de su costa: Xàbia, Dénia, Altea, Calp y otros municipios que han convertido la provincia en una marca reconocible para el verano.

Lo interesante es que el viajero de 2026 parece buscar algo más que playa. Quiere compartir casa, viajar en grupo, salir a la naturaleza, practicar deporte, descubrir pueblos y vivir una experiencia que pueda contarse después.

Y ahí Alicante juega con ventaja. Tiene mar, tiene montaña cerca, tiene pueblos con identidad, tiene gastronomía y tiene una imagen mediterránea muy consolidada. La pregunta, ahora, es si será capaz de convertir ese éxito en un modelo más sostenible y no solo en otra temporada de ocupación alta.

Porque este verano, según las búsquedas, la respuesta está clara: cuando España piensa en vacaciones, Alicante aparece en primera línea.