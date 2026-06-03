La Armada actualiza la cartografía náutica en aguas de Alicante, Tabarca y Santa Pola

El Instituto Hidrográfico de la Marina mantiene en aguas de Alicante, Santa Pola y Tabarca una campaña hidrográfica destinada a actualizar la información batimétrica y cartográfica de distintas zonas de interés para la navegación. Los trabajos, iniciados el pasado mes de abril, se prolongarán hasta finales de junio y permitirán revisar cartas náuticas y publicaciones oficiales utilizadas por los navegantes, según informa la Armada en un comunicado.

La campaña se desarrolla mediante tres plataformas del Grupo Hidrográfico Costero: el vehículo autónomo de superficie USV "VERIL", la embarcación semirrígida hidrográfica "Narwhal" y la lancha hidrográfica "Escandallo". Cada una de ellas opera en áreas diferentes, desde espacios portuarios y aguas someras hasta zonas de mayor profundidad próximas a la isla de Tabarca.

El USV "VERIL", especializado en trabajos en aguas confinadas y portuarias, ya ha realizado levantamientos en varios puertos de la zona. Este tipo de vehículo no tripulado permite obtener datos hidrográficos en espacios reducidos con mayor agilidad y precisión. Por su parte, la "Narwhal" está trabajando en aguas someras al oeste de Tabarca, mientras que la "Escandallo" efectúa mediciones batimétricas al sur de Santa Pola.

Bocana

Uno de los puntos clave de la campaña será la entrada a la bocana del puerto de Santa Pola, donde la embarcación Narwhal comprobará las profundidades existentes. El objetivo es contribuir a garantizar el acceso seguro de buques de mayor calado y favorecer la recuperación del tráfico marítimo comercial en el puerto santapolero.

Tras esos trabajos, la campaña continuará al sur del puerto deportivo Alicante Costa Blanca y en aguas situadas al este del Cabo de la Huerta, dos zonas de especial interés para la navegación en el entorno litoral alicantino.

La actuación tiene además un vínculo histórico con la provincia. La Armada recuerda que el marino y científico alicantino Jorge Juan, nacido en Novelda en 1713, está considerado el padre de la hidrografía moderna en España. Sus aportaciones en mediciones geodésicas, navegación y construcción naval siguen formando parte del legado técnico que inspira las operaciones hidrográficas actuales.

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El Instituto Hidrográfico de la Marina, integrado en la Fuerza de Acción Marítima, es el organismo responsable de elaborar y actualizar la cartografía náutica oficial española, así como las publicaciones náuticas de uso obligatorio para la navegación. Su labor resulta esencial para reforzar la seguridad marítima, especialmente en zonas con actividad portuaria, tráfico comercial, pesca, recreo y navegación turística.