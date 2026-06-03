Audi Motor Pacífico Alicante y Vissum Grupo Miranza se unen por una conducción segura

La seguridad al volante depende de múltiples factores, pero existe uno que resulta fundamental y que, muchas veces, pasa desapercibido: la visión. Una correcta salud ocular es clave para percibir adecuadamente el entorno, anticiparse a posibles riesgos y reaccionar con rapidez ante cualquier situación en la carretera.

Con el objetivo de contribuir a una movilidad más segura, Vissum Grupo Miranza y Audi Motor Pacífico Alicante han firmado un acuerdo de colaboración que fomenta la prevención y el cuidado ocular como parte esencial de la conducción responsable. Gracias a esta iniciativa, quienes adquieran un vehículo híbrido o eléctrico en el concesionario, contribuyendo a fomentar la sostenibilidad del planeta, podrán acceder a revisiones preventivas en la clínica.

La detección temprana de alteraciones oculares puede ayudar a identificar problemas que afectan directamente a la conducción, como la disminución de la agudeza visual, las dificultades en la visión nocturna, la sensibilidad al deslumbramiento o las limitaciones en el campo visual. Aspectos que pueden influir en la capacidad de respuesta del conductor y, por tanto, en la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Esta colaboración nace del compromiso compartido de Miranza y el concesionario Audi con el bienestar de las personas y la prevención. Mientras que la innovación tecnológica y los sistemas de asistencia contribuyen a hacer los vehículos cada vez más seguros, y sostenibles, el cuidado de la salud ocular continúa siendo un elemento imprescindible para garantizar una conducción eficaz y segura.

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A través de esta alianza, Audi Motor Pacífico y Vissum Grupo Miranza buscan concienciar sobre la necesidad de incorporar las revisiones oculares periódicas a los hábitos de cuidado del conductor, del mismo modo que se realizan revisiones técnicas al vehículo. Una iniciativa que pone el foco en la prevención, la concienciación y la construcción de una movilidad más segura para todos, recordando que una buena salud ocular es también un factor esencial para una conducción responsable. Además, la colaboración ofrece ventajas a los pacientes y trabajadores de la clínica, como el acceso a unas jornadas exclusivas de venta del 9 al 11 de junio.