Barcala pide al Gobierno poder emplear los remanentes para financiar las obras del Parque Central de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ve con buenos ojos el convenio que el Ministerio de Transportes de Óscar Puente propone para financiar el futuro Parque Central de Alicante. El regidor insiste en que ambos gobiernos van a "volar" con los plazos para avanzar en la tramitación y espera que la redacción concreta pueda cerrarse en la reunión programada para el próximo 10 de junio. En cuanto al plan de pagos, el Ayuntamiento insiste en que se debe apostar por una fórmula que incluya la ejecución completa de las zonas verdes y las infraestructuras, sin que esté fragmentada por fases o por adeministraciones. Eso sí, sobre el coste que asumirá el Consistorio, de unos 59 millones de euros, el dirigente popular ya ha avanzado que solicitará al Ejecutivo central poder utilizar los remanentes de tesorería: "Así lo tendríamos todo absolutamente cubierto"

"Es un tema capital para la ciudad de Alicante y ya lo anticipé: vamos a ir mucho más deprisa de lo que todo el mundo piensa", ha señalado Barcala este mismo miércoles, pocas horas después de que Transportes haya remitido su propuesta de convenio. "El ministerio ha cumplido con su parte y ya nos ha remitido el borrador, hoy mismo los equipos municipales ya están revisándolo y dando traslado a la Generalitat para poder dar respuesta con la misma premura y poder suscribirlo lo antes posible", ha añadido el alcalde.

"Cumplimos el objetivo: cambiar una cicatriz urbana por el pulmón verde que los alicantinos merecen" Óscar Puente — Ministro de Transportes (PSOE)

Respecto al objetivo de que el documento pueda suscribirse en la renión fijada para el próximo 10 de junio, el dirigente popular insiste en que la intención es poder llegar a cumplir dicha meta: "Vamos a intentarlo porque es el compromiso y vamos a volar para hacer realidad no solo el Parque Central sino todo lo que tiene que ver con Variante de Torrellano y transformación del sur", ha manifestado. Por su parte, el ministro Puente ha celebrado, a través de sus redes sociales, haber "cumplido el objetivo" de "cambiar una cicatriz urbana por el pulmón verde que los alicantinos merecen".

¿Financiación con los "ahorros" del Ayuntamiento?

En cuanto al modo de pago, el alcalde ha adelantado que una de las propuestas que se van a poner sobre la mesa es la posibilidad de que la financiación municipal se ejecute de forma extraordinaria a través de remanentes de tesorería. "Es una opción que quiero trasladar al Gobierno de España, porque el dinero lo tenemos y tendríamos todo absolutamente cubierto", ha señalado Barcala.

Sobre los importes previstos, con una inversión total de casi 350 millones de euros, el regidor ha apuntado que "si en 2003, cuando se empezó a programar todo, se hubiera hecho una distribución, se estaría hablando de cantidades muy inferiores" a las contempladas actualmente. "Hasta que no nos hemos puesto de acuerdo y hemos coincidido las personas con voluntad para sacar adelante el tema ha pasado demasiado tiempo", ha añadido el dirigente popular, quien reconoce que "es una inversión fuerte hoy" pero se congratula de que "es ya para toda la vida" y que va a servir para "transformar la ciudad".

"El Ayuntamiento quiere que el convenio refleje la financiación y la ejecución completa, no por partes ni por administraciones" Luis Barcala — Alcalde de Alicante

En la misma línea, en relación con el reparto de financiación propuesto por la cartera de Óscar Puente, Barcala ha afirmado que "el convenio plantea una distribución de costes y hace una aproximación de cada importe a qué equivaldría", pero que, en la práctica "se va a poner una caja en común y se va a ejecutar todo". Un sistema con el que se pretende evitar "que unos ejecuten su parte y otros no". En este sentido, el alcalde ha querido mostrarse claro: "La parte fundamental del convenio es que la ejecución es completa. El Ayuntamiento quiere que el convenio refleje la financiación y la ejecución completa, no por partes ni por administraciones", ha concluido.

La propuesta del ministerio

Desde Transportes, se plantea que sea el Gobierno de España quien se encargue del 100 % de la inversión a realizar en el edificio de la futura estación intermodal, junto con el bloque histórico de viajeros y el desarrollo de otros inmuebles para uso ferroviario. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante asumiría por completo los gastos necesarios para urbanizar la zona resultante del cubrimiento de vías, creando nuevos espacios libres que darán continuidad al futuro Parque Central, compatibles con la infraestructura ferroviaria. El objetivo es que la propuesta de convenio se pueda debatir en la Comisión Técnica de Avant que está convocada para el próximo día 10 de junio, una fecha que ya se cerró en una reunión de la sociedad celebrada tras presentarse el proyecto en sociedad.

Óscar Puente, Juanfran Pérez Llorca y Luis Barcala, antes de la presentación. / Alex Domínguez

En lo que se refiere a las obras para el cubrimiento parcial de la playa de vías, que hará posible conectar los barrios que crecieron en los dos márgenes de la ciudad, los gastos serán compartidos: el 50 % de la inversión recaerá en el ministerio a través de Adif, un 25 % en la Generalitat Valenciana y el 25 % restante en el Ayuntamiento de Alicante. En este apartado se engloban también las actuaciones ferroviarias necesarias para adaptar la actual playa de vías.

De este modo, en términos absolutos, la inversión que tendría que realizar cada institución, tal y como se recoge en este borrador de convenio y según una primera estimación de costes, sería de 242 millones de euros por parte del Ministerio de Transportes, 59 millones a sufragar por el Ayuntamiento de Alicante y otros 46 millones a cargo de la Generalitat Valenciana. Una vez se consensuen los detalles del convenio, el siguiente paso será que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolle un estudio informativo complementario, en línea con la alternativa escogida para desarrollar el futuro Parque Central de Alicante, así como trabajar en una serie de informes preceptivos.