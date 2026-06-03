El Consell permite reducir la jornada escolar en los institutos de Alicante para aplacar las quejas por el calor extremo

Los institutos de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad podrán recortar su horario durante los meses de junio y de septiembre para evitar las altas temperaturas en las horas centrales del día. La Conselleria de Educación ha trasladado a los centros educativos que desde este curso pueden concentrar su horario lectivo de 8 a 13 horas (lo que implicaría salir dos horas antes) para aplacar las quejas por el calor extremo que se están produciendo estos días, cuando los termómetros han llegado a registrar hasta 35 grados en el interior de las aulas (ocho más de lo que permite la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y se han dado incluso las primeras lipotimias.

El departamento de Carmen Ortí ha accedido a flexibilizar el horario como habían reclamado los centros de Secundaria y de Bachillerato, pero no en los colegios, donde también tienen este mismo problema, pero suelen finalizar las clases entre las 13 horas y 13.30. Así consta en las instrucciones firmadas este miércoles por el secretario autonómico, Daniel McEvoy.

En caso de que los IES modifiquen la jornada escolar, deberán impartir todas las materias propias del currículum con la reducción proporcional de los períodos lectivos correspondientes. Asimismo, en los grupos vespertinos se podrá retrasar en una hora el momento de inicio de la jornada escolar, según las directrices enviadas este miércoles a los centros educativos. En este caso, deberán impartirse todas las materias propias del currículo, con la reducción proporcional de los periodos lectivos correspondientes, y se mantendrá la hora habitual de finalización de la jornada escolar.

Pese a permitir esta excepción, Educación ha dejado claro que acabar antes las clases no podrá derivar en la supresión, reducción o alteración del servicio de comedor escolar autorizado ni la modificación de rutas, paradas, expediciones, horarios o itinerarios del transporte escolar colectivo. Además, los institutos tendrán la obligación de comunicar la flexibilización del horario a la conselleria, así como los niveles y enseñanzas a las que afectará.

Un aula de Alicante, este martes con más de 31 grados antes de las 10 de la mañana / INFORMACIÓN

Desde el sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, han visto positivo que la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas frente a las altas temperaturas y posibilite la flexibilización horaria en Secundaria, Bachillerato y FP. Sin embargo, advierten de que estas instrucciones siguen siendo insuficientes porque, sostienen que no establecen un protocolo claro de actuación ante situaciones de estrés térmico; no concretan medidas estructurales para climatizar los centros; no desarrollan procedimientos de registro de temperaturas ni de los efectos sobre la salud y no resuelven el problema de fondo: la falta de inversiones en sombreado, ventilación y climatización de los centros educativos.

Por este motivo, el STEPV insiste en reclamar un Plan Integral de Adaptación Climática de los centros educativos que garantice unas condiciones dignas y seguras para el alumnado y todas las personas trabajadoras de los centros.

Alumnos y profesores cocidos en las aulas de la Vega Baja / Asamblea de Docentes de la Vega Baja

Medidas de precaución

Ante episodios de calor, los centros educativos, tal y como consta en la normativa autonómica de 2017, tienen que controlar la temperatura de las instalaciones y disponer previamente de espacios más frescos donde poder trasladar al alumnado si fuera necesario. Las aulas deben mantenerse lo más frescas posible, especialmente aquellas orientadas al este y al sur, utilizando medidas como bajar las persianas cuando haya incidencia directa del sol, aprovechar toldos u otros elementos de protección, mantener cerradas las ventanas mientras la temperatura exterior sea superior a la interior y realizar la ventilación en las horas más frescas del día.

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Asimismo, se recomienda reducir la exposición prolongada al sol durante el recreo, adaptando horarios o actividades y limitando el esfuerzo físico a los momentos menos calurosos. Es fundamental garantizar una hidratación frecuente del alumnado, recordándole la necesidad de beber agua de forma regular. También conviene favorecer una alimentación ligera basada en platos fríos, frutas y verduras frescas, extremando las medidas de conservación e higiene de los alimentos. Por último, debe prestarse atención a las condiciones específicas de conservación de los medicamentos, siguiendo siempre las indicaciones recogidas en sus envases.