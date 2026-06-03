El CSIF lleva a la Fiscalía la coacción a sus delegados de Educación "secuestrados" tras la última negociación

El sindicato CSIF ha presentado escrito ante Fiscalía para que investigue si son constitutivos de delito los "intentos de coacción e intimidación" que denuncian haber sufrido sus delegados tras la última negociación junto al resto de representantes sindicales en la Conselleria de Educación. Una tarde tensa que acabó con el encierro hasta la madrugada de los representantes de STEPV, CCOO y UGT en la sede autonómica, lo que salpicó a los sindicalistas del CSIF, que lamentaron "haber sido secuestrados" hasta poder abandonar las instalaciones escoltados por la Policía.

Este sindicato, que junto a ANPE, se desmarcó del resto para apoyar la subida salarial del Consell a los profesores, también ha pedido que condenen estos hechos Delegación del Gobierno y grupos parlamentarios, después de que el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya lo denunciara el lunes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta, en concreto, tal como consta en el escrito remitido a Delegación del Gobierno, del “contexto de presión e intimidación de manifestantes incitados por otras organizaciones sindicales, circunstancia que generó un fundado temor por su integridad física”.

CSIF solicita a Delegación del Gobierno “una condena pública de cualquier actuación dirigida a intimidar o coaccionar a los representantes sindicales en el ejercicio de sus funciones”. Del mismo modo, plantea “la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos y la depuración de responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones investigadas”. Igualmente, exige “medidas para que situaciones similares no se reproduzcan”.

Hasta las Cortes

La central sindical, por otra parte, se ha dirigido también por escrito a la presidenta de las Cortes. En el documento recalca que “ningún sistema democrático puede tolerar comportamientos dirigidos a coaccionar, intimidar o dificultar el ejercicio de la actividad sindical de representantes elegidos democráticamente por los trabajadores”.

En concreto, ha solicitado “una condena expresa de cualquier conducta que pueda constituir intimidación, coacción o impedimento del libre ejercicio de la actividad sindical, reafirmando el compromiso de Les Corts por el pluralismo sindical, la convivencia democrática y el respeto institucional”.

La central sindical ha trasladado un mensaje similar a los grupos parlamentarios de los cuatro partidos con representación en las Cortes, con el objetivo de que, conjuntamente, realicen esa condena expresa de la “situación de presión e intimidación a la que se vieron sometidos representantes de nuestra organización el pasado domingo 31”.

Profesores en una protesta de Alicante, con la bandera del CSIF / PILAR CORTES

CSIF ha anunciado estas medidas en una comparecencia en la que ha defendido la importancia de la negociación y del acuerdo alcanzado en materia retributiva, que "permitirá a cada docente valenciano percibir 200 euros más en su nómina de manera progresiva para completarse en 15 meses. A estos sumará la actualización del IPC en 2028 en el tramo autonómico, el incremento salarial pactado por CSIF a nivel nacional del 11,4; seis días de libre disposición (tres lectivos y otros tantos, no lectivos) y regulación del teletrabajo".

Tras la firma del acuerdo salarial, el sindicato decidió descolgarse de la huelga y no seguir apoyando las movilizaciones del profesorado. Además, su decisión conllevó a que delegados de CSIF Alicante mostraran su malestar con la decisión tomada por la directiva de València, e incluso amagaran con dejar el cargo, al ver que la central autonómica ha ido por libre al firmar el pacto con el Consell de Pérez Llorca, pese a no a haber consultado previamente con las bases la determinación de rubricar el acuerdo, y a pesar del rechazo manifiesto en el seno del sindicato.

Los que están renunciando en CSIF hablan de "desilusión y de pérdida de credibilidad" por haber sellado el ofrecimiento de la Generalitat rápidamente en un despacho encerrados con los responsables autonómicos y la otra organización sindical, que forma parte de la mesa de negociación pero que no está entre los convocantes de la huelga. Además, lamentan que el acuerdo ofertado por la Conselleria de Educación desoye las reivindicaciones de la mayoría del profesorado y que es insuficiente ante el poder adquisitivo perdido.