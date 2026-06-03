La desamortización de Mendizábal que expropió bienes a la Iglesia centra el examen de Historia de la PAU en Alicante y Elche

La desamortización de Mendizábal fue un proceso de expropiación y venta en subasta pública de las propiedades de la Iglesia Católica, impulsado por el ministro Juan Álvarez Mendizábal durante el reinado de Isabel II, con el que se buscaba saldar la deuda pública, financiar la guerra contra los carlistas y crear una base de propietarios burgueses.

Esta es la temática, por otro lado una de las fundamentales que se estudian del siglo XIX, que ha aparecido en el examen de Historia en la segunda jornada de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en todas las universidades públicas de la Comunidad Valenciana para 25.666 alumnos, de ellos 9.132 en la provincia, entre los distintos campus de las universidades de Alicante y Elche. De momento, en la UA no se registran incidentes con los dispositivos tecnológicos para copiar ni protestas que tengan que ver con la huelga educativa, según informa la institución.

El contenido elegido coincide con la visita del papa a España esta semana

El texto que los alumnos deben analizar es el real decreto que declaraba la venta de bienes del clero de 19 de febrero de 1836, publicado dos días después en la Gaceta de Madrid. La desamortización se estudia como una medida revolucionaria y progresista para consolidar el Estado liberal. La situación de las propiedades de la Iglesia ha evolucionado drásticamente desde entonces y la institución eclesiástica es una de las mayores propietarias inmobiliarias del país, lo que genera muchas críticas de distintos sectores de la sociedad. Este texto se introduce en la PAU justo en la semana en la que el papa visita España.

Lucía Feijoo Viera

Isabel II

«Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las ventas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de la libertad […]", se indica en el examen.

A continuación, se recogen las palabras de Mendizábal sobre el "decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V.M. sobre la venta de bienes adquiridos ya por la nación, así­ como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública; es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde aspire a aquel resultado, se encadene, se funde en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras altas instituciones".

Órdenes militares

En la prueba se añaden diversos artículos del decreto en los que se describe cómo se emplearán los fondos que se recauden, además del primero, en el que se declaran en estado de venta "todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares, a cofradías, obras pías y santuarios; y se pide a los alumnos describir la fuente, analizar el contenido y comentar el contexto histórico de la fuente.

Además, se les pide exponer el ordenamiento constitucional y las principales políticas administrativas en la construcción del Estado neoliberal, abordando también los objetivos y el alcance de la reforma agraria (1833-1855). O bien explicar el problema sucesorio en el reinado de Fernando VII y la I Guerra Carlista.

Programación

Esta tarde se desarrollarán las pruebas de Química, Literatura Dramática, Movimientos Culturales y Artísticos, Geografía y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, a las 15:30 horas, y las de Dibujo Técnico II, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, a las 17:45 horas.

Finalmente, mañana jueves se celebrarán los exámenes de Valenciano: Lengua y Literatura II, a las 9:30 horas, y de Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Artes Escénicas y Ciencias Generales a las 11:45 horas. La sesión de tarde se reserva para realizar los exámenes en el caso de estudiantes que presenten solapamientos.