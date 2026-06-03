Especialistas internacionales analizan en Alicante los últimos avances en protonterapia y radioterapia de precisión

El XXIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), que se celebra en el auditorio de la Diputación de Alicante hasta este viernes, reúne a más de un millar de profesionales de la oncología radioterápica. El objetivo del encuentro es compartir conocimiento, reflexionar sobre los avances clínicos contra el cáncer, el liderazgo en la oncología radioterápica, la modernización tecnológica y el crecimiento científico del oncólogo radioterápico.

“Estamos construyendo juntos una entidad más moderna, profesionalizada, sostenible y preparada para responder a los grandes retos de la oncología radioterápica en los próximos años. Queremos ir más lejos, con una sociedad científica abierta, participativa, rigurosa y capaz de generar valor no solo para los profesionales, sino también para los pacientes y para la sociedad”, ha declarado este miércoles en la apertura el presidente de entidad científica, el doctor. Javier Serrano.

También han participado en la inauguración el doctor Gabriel Vázquez Pérez, presidente del comité organizador del congreso; Asunción Perales, secretaria autonómica de Sanidad; la doctora Ana Segura Paños, vicepresidenta 2ª del Colegio de Médicos de Alicante; el doctor Juan Antonio Marqués, gerente del departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant; y Luis Morata, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante.

Tecnología avanzada

Durante su intervención, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica ha asegurado que esta cita refleja “lo mejor de la especialidad”: la tecnología avanzada, la innovación constante, el rigor científico y una visión cada vez más integradora de la atención oncológica. En este sentido, destaca la importancia de la colaboración con otras especialidades, como la cirugía, la oncología médica, la biología, la radiofísica hospitalaria, la dosimetría, la enfermería, los técnicos especialistas en radioterapia y todos los profesionales implicados en el tratamiento radioterápico.

“La oncología radioterápica no puede entenderse de forma aislada: forma parte de un abordaje integral del cáncer, centrado en la precisión, la evidencia científica, la seguridad y la calidad de vida de los pacientes”, ha indicado.

Por su parte, el doctor Gabriel Vázquez Pérez, ha declarado que se han recibido más de 700 comunicaciones entre orales y póster, y aseguró el nivel de calidad de las comunicaciones, como un valor añadido al congreso.

La doctora Ana Segura ha puesto en valor el poder de las sociedades científicas frente a la desinformación y asegura que deben tener voz, “os invito desde el Colegio Oficial de Médicos de Alicante a sumaros a nuestro consejo científico para luchar contra la desinformación y que el público en general nos reconozca como garantes de la información científica”.

Luis Morata Algarra, Ana Segura Paños, Asunción Perales Marín, Javier Serrano, Juan Antonio Marqués Espí y Gabriel Vázquez Pérez / INFORMACIÓN

Hub de salud

Morata ha agradecido que el congreso se realice en Alicante y ha anunciado que la ciudad quiere convertirse en un hub sanitario como destino que ya es elegido para la realización de congresos sanitarios. “Alicante quiere convertirse en un destino de salud y ser un altavoz imprescindible para estar donde debemos estar”.

El gerente del área de Sant Joan considera el lema del congreso, "Oncología de precisión al servicio del paciente", una frase muy relevante en el momento actual, por lo que significa la oncología, que agrupa distintas disciplinas.

La secretaria autonómica de Sanidad, por su parte, cree que la oncología radioterápica es una especialidad estratégica y en permanente evolución que ha contribuido al avance de los tratamientos en cáncer. "Detrás de todos estos avances hay profesionales y que detrás de cada planificación y sesión de tratamiento hay equipos que acompañan a los pacientes en algunos de los momentos más complicados de su vida". En este sentido, entiende que la Comunidad Valenciana está viviendo un momento especial en innovación oncológica con la puesta en marcha del futuro Centro de Protonterapia en el Hospital Universitario La Fe de València.

Programa científico

El programa aborda algunos de los temas más relevantes y actuales de la oncología radioterápica de la mano de especialistas e investigadores nacionales e internacionales de referencia.

En la mesa "Protonterapia en España: ahora o nunca", el doctor Antonio José Conde Moreno presentará el Consenso SEOR-SPROMP de recomendaciones en protonterapia. La publicación ha sido publicada en la revista científica Clinical Translational Oncology.

Dentro del Plan Nacional de Implementación de las Unidades de Protonterapia en España, este documento es transcendental, "porque va a sentar las bases para implementar la técnica de protonterapia en nuestro país, adaptándola a la situación de cada paciente y de cada tumor. La publicación en esta jornada es uno de los puntos fuertes de nuestro congreso”.

El congreso contará con tres conferencias magistrales impartidas por líderes internacionales en oncología radioterápica y protonterapia. El doctor Thomas Merchant abordará la evidencia y los resultados de la protonterapia en cáncer pediátrico; el doctor Stephen Frank analizará el papel de la protonterapia en cáncer orofaríngeo; y el profesor Joe Chang ofrecerá una ponencia centrada en protonterapia en cáncer de pulmón.

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica inicia su congreso en Alicante / INFORMACIÓN

El programa incluye sesiones científicas centradas en las diferentes patologías oncológicas así como espacios específicos impulsados por el Instituto de Investigación de la sociedad científica y por SEOR Academia, orientados a la investigación, la innovación y la formación continuada. El congreso incorporará también charlas disruptivas sobre inteligencia artificial y otros temas emergentes de interés para el futuro de la especialidad, consolidando un programa dinámico, multidisciplinar y orientado a los nuevos retos de la oncología de precisión.

Los jóvenes oncólogos radioterápicos tendrán asimismo un papel destacado dentro del programa científico. En una sesión específica debatirán sobre la transición entre la residencia y el ejercicio profesional independiente, abordando competencias, retos y oportunidades en el inicio de la carrera profesional.

Puertas abiertas

Uno de los momentos más emotivos del congreso será la jornada de puertas abiertas del jueves por la tarde, dirigida a pacientes y familias, concebida como un espacio para resolver dudas sobre radioterapia.

Se dará a conocer, por primera vez, la puesta en marcha de la Obra Social de la Fundación SEOR, una iniciativa destinada a acompañar y ayudar a los pacientes durante y sobre todo después del tratamiento; y podrán participar en diferentes actividades y mesas de debate centradas en la experiencia del paciente y en la humanización de la atención oncológica.

Otra de las novedades será el espacio inmersivo “Lo que nadie ve”, un área diseñada para acercar de manera accesible y humana aquellos aspectos del entorno asistencial y del proceso radioterápico que habitualmente permanecen fuera de la mirada del público general.