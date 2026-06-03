La lista de espera para trasplantes mantiene a 160 pacientes pendientes de un órgano en la provincia de Alicante

Las listas de espera para trasplantes en la provincia de Alicante mantienen actualmente a unos 160 pacientes pendientes de recibir un órgano que les permita mejorar o salvar su vida. Así lo ha explicado Miguel Perdiguero, jefe del servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y coordinador sectorial provincial, con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Perdiguero ha recordado que, pese a que España continúa siendo líder mundial en donación y trasplantes, la necesidad de órganos sigue siendo una realidad para cientos de pacientes. “Cada vez hay más indicaciones de trasplante y más personas en lista de espera. Hay pacientes que fallecen antes de que llegue el órgano que necesitan”, ha señalado.

En la provincia, hay unos 20 pacientes que esperan un hígado. Se trata de enfermos con patologías graves para quienes el trasplante constituye una necesidad vital, ya que muchos presentan un elevado riesgo de mortalidad si no reciben un órgano en un plazo relativamente corto.

Los coordinadores de Trasplantes recuerdan la importancia de hablar sobre la donación en el entorno familiar para seguir salvando vidas

Renal

A estos se suman unos 140 pacientes en espera de un trasplante renal entre los departamentos de Alicante y Elche. Aunque estos enfermos pueden mantenerse mediante tratamientos de diálisis, los especialistas recuerdan que el trasplante ofrece una mejor calidad de vida y reduce las complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica.

Ante esta situación, el coordinador de trasplantes ha insistido en la importancia de la donación de órganos y ha agradecido la solidaridad de los donantes y sus familias. “Cada donante es un valor muy preciado. Cada donación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona que espera un trasplante”. De hecho, al año fallecen en la provincia una docena de personas durante la espera, sobre todo de un hígado, ya que muchos son pacientes de cáncer (enfermedad que permite el trasplante) que empeoran y mueren sin que llegue el órgano.

Precisamente, con motivo del Día Nacional del Donante, el servicio del Doctor Balmis ha recordado a los 1.140 donantes de órganos registrados desde el inicio de su programa de trasplantes, una cifra que refleja la solidaridad de cientos de familias y que ha permitido salvar y mejorar la vida de miles de personas, destacan desde el centro.

Cada donante es un valor muy preciado. Cada donación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para una persona que espera un trasplante Miguel Perdiguero — Jefe del servicio de Coordinación de Trasplantes del Hospital de Alicante y coordinador sectorial provincial

Like a la vida

La campaña de este año, coordinada por la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), lleva por lema “Dale un LIKE a la VIDA. Dona órganos, regala futuros”.

El acto celebrado en el hospital alicantino ha contado con la participación de la Asociación Alicantina para la Lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER) y la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunitat Valenciana. En representación de la dirección del centro ha asistido la subdirectora de Enfermería de Calidad, Docencia, Investigación y Sistemas de Información, Inés González, quien ha trasladado su agradecimiento a los donantes y a sus familias.

Con motivo de esta conmemoración se ha instalado en el vestíbulo principal del hospital un mural participativo de grandes dimensiones con el mensaje “Gracias, donantes”. El espacio incluye también un texto de homenaje en el que receptores de trasplantes expresan su gratitud hacia las personas donantes y sus familias por haberles brindado una nueva oportunidad de vida.

Médicos y asociaciones de pacientes celebran el Día Nacional del Donante / Pilar Cortés

El doctor Perdiguero ha agradecido “a las asociaciones de trasplantados la creación de este bonito espacio en nuestro hospital, que permite escuchar la voz de quienes han recibido una segunda oportunidad gracias a un trasplante, así como la de sus familiares, profesionales sanitarios y ciudadanía en general. Todos ellos tienen la oportunidad de dejar un mensaje de agradecimiento o compartir sus reflexiones”. El mural será trasladado al espacio situado frente a la puerta de Coordinación de Trasplantes para facilitar la participación de más personas.

La jornada ha incluido también una ofrenda floral ante el monolito erigido en homenaje a los donantes en el recinto hospitalario. Además, el acto ha contado con una actuación musical a cargo del doctor y pianista Francisco Cholbi, junto a María José Yáñez Navarro e Ignacio Hernández Gosálvez, quienes han interpretado diversas piezas en el piano recientemente donado por la Fundación Músicos por la Salud.

El 80 % dice que donaría sus órganos El 80,1% de la población española es favorable a donar sus órganos tras fallecer, pero más de la mitad (57,4%) desconoce que el número de donaciones es insuficiente para hacer frente a las necesidades de trasplante. Así se desprende del estudio sobre las actitudes de la población hacia la donación y el trasplante de órganos en España, que se ha presentado en Madrid. El informe ha sido elaborado por la Fundación Mutua Madrileña (FMM) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), y el trabajo de campo ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Navarra y la Autónoma de Madrid.

Un modelo solidario

La campaña nacional ha querido destacar este año los pilares que han convertido al modelo español de donación en un referente internacional: el liderazgo mundial sostenido durante décadas; el carácter público, universal y equitativo del sistema; la coordinación eficaz entre todos los niveles asistenciales; el compromiso con la calidad y la mejora continua; y la alta especialización de los profesionales sanitarios que hacen posible cada trasplante.

Como señala Marian Miralles, enfermera coordinadora de Trasplantes, “nuestro objetivo es desarrollar un acto con carácter festivo, una celebración de la vida que es posible gracias a la donación de órganos”. En este sentido, ha recordado que el Hospital Doctor Balmis registró en 2025 un total de 31 donantes, de los cuales 27 fueron donantes fallecidos y cuatro donantes vivos.

Tanto el doctor Perdiguero como Marian Miralles han insistido en la importancia de hablar sobre la donación desde edades tempranas y en el ámbito familiar. “Hablar de la donación en casa salva vidas. El modelo español de donación de órganos es un referente internacional que debemos cuidar entre todos para mantener esta cultura solidaria. Desde hace más de un año impulsamos un proyecto educativo que introduce estos conceptos en las aulas y está obteniendo una excelente acogida”, ha concluido el coordinador.