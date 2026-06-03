Mañana complicada en las carreteras de Alicante: accidentes en Altea y Orihuela y retenciones en la A-70, N-332 y AP-7

La mañana de este miércoles 3 de junio está dejando importantes complicaciones en la red viaria de la provincia de Alicante. Varios accidentes, retenciones y obras de mantenimiento están afectando a algunas de las carreteras más transitadas, especialmente en la N-332, la AP-7, la A-70 y la A-7.

Uno de los puntos más sensibles se localiza en la N-332 a la altura de Altea, donde se ha registrado un accidente en el kilómetro 154,764, en sentido creciente. La incidencia está provocando dificultades en una vía clave para la movilidad en la Marina Baixa y en los desplazamientos por el litoral norte de la provincia.

También se ha comunicado otro accidente en la AP-7 en Orihuela, en el kilómetro 763,92, en sentido decreciente. A esta incidencia se suman otros siniestros en la CV-912 en Orihuela, en el kilómetro 0,193, y en la CV-95 en Jacarilla, en el kilómetro 10,996.

Retenciones en la N-332, A-70 y accesos a Alicante

Las retenciones afectan a varios puntos de la provincia. En la N-332, se han notificado problemas de tráfico en Torrevieja, a la altura del kilómetro 57,75, en ambos sentidos, y también en Elche, en el kilómetro 93,98, en sentido decreciente.

En el entorno de Alicante capital, la A-70 presenta retenciones en dos puntos: el kilómetro 20,0, en sentido decreciente, y el kilómetro 20,93, en sentido creciente. Además, se han registrado varias incidencias por obstáculos o vehículos en la calzada en esta misma vía, tanto en Alicante como en Mutxamel.

La situación obliga a extremar la precaución, especialmente en los accesos al área metropolitana, donde cualquier incidencia puede generar rápidamente circulación lenta por la alta densidad de tráfico en hora punta.

Obras en la AP-7 y A-7

A los accidentes y retenciones se suman varias obras que están condicionando la circulación. En la AP-7, hay trabajos en calzada en Alicante, a la altura del kilómetro 697,9; en San Miguel de Salinas, en el kilómetro 755,3; en Altea, en el kilómetro 635,0; y en Benissa, en el kilómetro 631,0.

La A-7 también concentra varias afecciones. Se han comunicado obras en Crevillent, en el kilómetro 529,5; en Cox, en el kilómetro 541,0; en San Isidro, en el kilómetro 533,7; y en Elche, donde hay carriles estrechos a la altura del kilómetro 514,142.

En el caso de la A-7, la combinación de obras, obstáculos y tráfico habitual puede generar demoras en varios tramos, especialmente en los desplazamientos entre el área de Elche, Crevillent, Cox y la Vega Baja.

Obstáculos y vehículos detenidos en la calzada

La lista de incidencias incluye numerosos avisos por vehicleObstruction, es decir, vehículos detenidos u obstrucciones en la calzada. Se han comunicado problemas de este tipo en la A-31 a su paso por Villena, Petrer, Novelda y Alicante; en la N-332 en Alicante, Sant Joan d’Alacant y Pedreguer; y en la AP-7 en El Campello.

También se han registrado incidencias en vías autonómicas como la CV-91 en Formentera del Segura y la CV-817 en Castalla.

Estas situaciones pueden no implicar cortes completos, pero sí obligan a reducir la velocidad, cambiar de carril o circular con especial atención. En carreteras con tráfico intenso, un vehículo detenido puede generar retenciones en pocos minutos.

Recomendaciones para los conductores

Ante una mañana con tantas incidencias repartidas por la provincia, la recomendación principal es consultar el estado del tráfico antes de salir, evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones de los paneles luminosos y de los servicios de emergencia.

En los tramos afectados por obras, conviene anticipar los cambios de carril y mantener una distancia de seguridad superior a la habitual. En las zonas con accidentes o vehículos detenidos, la prioridad debe ser reducir la velocidad y no detenerse a mirar, una conducta que puede provocar nuevas retenciones o incluso accidentes secundarios.

La mañana está siendo especialmente complicada en el litoral y en los accesos al área metropolitana de Alicante, con incidencias en vías estratégicas para los desplazamientos diarios como la A-70, la N-332, la A-7 y la AP-7.