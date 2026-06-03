El ministerio presenta el convenio para el Parque Central de Alicante: 347 millones a repartir entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha enviado este miércoles al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana una propuesta de borrador de convenio para la ejecución y financiación del futuro Parque Central. El documento contempla un plan de pago para las actuaciones que supondrán la integración del ferrocarril en la ciudad de Alicante, con un coste total estimado de 347 millones de euros, a repartir entre las distintas administraciones.

La propuesta plantea que sea el Gobierno de España quien se encargue del 100 % de la inversión a realizar en el edificio de la futura estación intermodal, junto con el bloque histórico de viajeros y el desarrollo de otros inmuebles para uso ferroviario. Por su parte, el Ayuntamiento de Alicante asumiría por completo los gastos necesarios para urbanizar la zona resultante del cubrimiento de vías, creando nuevos espacios libres que darán continuidad al futuro Parque Central, compatibles con la infraestructura ferroviaria. El objetivo es que la propuesta de convenio se pueda debatir en la Comisión Técnica de Avant que está convocada para el próximo día 10 de junio, una fecha que ya se cerró en una reunión de la sociedad celebrada tras presentarse el proyecto en sociedad.

En lo que se refiere a las obras para el cubrimiento parcial de la playa de vías, que hará posible conectar los barrios que crecieron en los dos márgenes de la ciudad, los gastos serán compartidos: el 50 % de la inversión recaerá en el ministerio a través de Adif, un 25 % en la Generalitat Valenciana y el 25 % restante en el Ayuntamiento de Alicante. En este apartado se engloban también las actuaciones ferroviarias necesarias para adaptar la actual playa de vías.

Barcala y Puente durante la presentación del proyecto de Parque Central de Alicante. / Alex Domínguez

De este modo, en términos absolutos, la inversión que tendría que realizar cada institución, tal y como se recoge en este borrador de convenio y según una primera estimación de costes, sería de 242 millones de euros por parte del Ministerio de Transportes, 59 millones a sufragar por el Ayuntamiento de Alicante y otros 46 millones a cargo de la Generalitat Valenciana. Una vez se consensuen los detalles del convenio, el siguiente paso será que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desarrolle un estudio informativo complementario, en línea con la alternativa escogida para desarrollar el futuro Parque Central de Alicante, así como trabajar en una serie de informes preceptivos.

Además, el borrador propuesto por la cartera que dirige Óscar Puente también indica que el impulso de la gran zona verde se realizará en coordinación con la urbanización del sector OI/2 y las actuaciones en desarrollo en este entorno: tanto la nueva estación del TRAM, como el aparcamiento subterráneo y la futura estación de autobuses.

El parque, al detalle

El Parque Central, pendiente desde hace décadas, es una de las principales reivindicaciones históricas de la ciudadanía alicantina, con la que se busca completar el desarrollo de un sector que ocupa más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque. Además, su construcción supondría también "tejer" de una vez por todas la brecha que separa zonas como Benalúa y San Blas. Para ello, el Gobierno de España (PSOE), el autonómico (PP) y el local (PP) se han puesto de acuerdo (de forma nada habitual, dado el momento de polarización política que atraviesa el conjunto del país) para impulsar el proyecto que permita completar un gran hueco en blanco en el urbanismo alicantino.

De acuerdo con la presentación, que se llevó a cabo a principios de abril en el Ayuntamiento de Alicante tras dos intentos previos, el parque integrará la actual estructura ferroviaria en un entorno paisajístico, ocultando las vías del tren mediante una extensión del actual canal soterrado de unos 150 metros en la zona central del parque y a través de un soterramiento parcial a medida que la zona verde se aproxima a su extremo este, junto a la actual estación de Alicante-Terminal.

Recreación virtual del Parque Central a la altura del Puente Rojo, según el proyecto. / INFORMACIÓN

En dicha zona, las vías se mantienen en su cota actual, pero pasan a estar cubiertas por el parque en una configuración que combinará cuatro vacíos, en los que se dejan las vías a cielo abierto y se permite contemplar la circulación de los trenes desde las áreas ajardinadas, con grandes pasos peatonales (hasta cinco, según los primeros diseños) para facilitar la conexión entre barrios cada pocos metros.

De esta manera, se cumplirán las intenciones del ministerio (como ya avanzó INFORMACIÓN) de optar por una "integración" blanda, en vez de por un soterramiento completo, para reducir costes y plazos de ejecución, del mismo modo que se ha emprendido en ciudades como Granada desde que Óscar Puente tomó la cartera de Transportes. Además, el diseño también coincide con el "semisoterramiento" anunciado por el alcalde, Luis Barcala, del que tuvo que desdecirse antes de conocerse el diseño tras el revuelo generado para asegurar que "la continuidad del Parque Central" estaba "garantizada".

De ejecutarse, el desarrollo de la zona no solo permitirá la creación de un gran pulmón verde del que se beneficiarán cerca de una decena de barrios de Alicante, también supondrá el desbloqueo del desarrollo urbanístico de un área en la que se proyectan viviendas (se anunciaron unas 1.400, con cerca del 30 % de protección pública), la reordenación del tráfico de la zona, la creación de nuevas áreas comerciales... Hasta completar siete ejes sobre los que pivota la propuesta de las distintas administraciones implicadas.

Imagen de la antigua fachada de la estación de tren de Alicante en los años sesenta. / Perfecto Arjones

En este sentido, de acuerdo con los diseños presentados, está previsto que las zonas residenciales (unos 220.000 metros cuadrados de terreno edificable) se trasladen hacia el extremo oeste, situándose a ambos extremos de la parte ajardinada, junto al PAU 1 y Ciudad de Asís, evitando así la comprensión del parque. En cuanto al tráfico, en la línea de lo manifestado por los vecinos en la consulta pública impulsada por el Ayuntamiento, se apuesta por un recorrido perimetral en torno al conjunto de la actuación.

También se proyecta la conservación del Puente Rojo, como un icono relevante y muy valorado por los residentes del entorno, manteniendo su estructura central, pero eliminando ambos extremos, para evitar que actúen como una barrera dentro de la zona verde. A su vez, se opta por recuperar la imagen original de la estación ferroviaria, con su fachada neoclásica semejante a la del Teatro Principal, en un intento de poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad.