La oposición de Alicante reclama plazos concretos y participación vecinal para el Parque Central

Aunque el Parque Central de Alicante avanza, este mismo miércoles con el borrador del convenio para su financiación, la oposición municipal coincide en que restan algunos flecos por concretar. Tanto la izquierda (PSOE, Compromís y Esquerra Unida) como Vox señalan que es necesario fijar plazos concretos para su ejecución y contar con la voz de los vecinos.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha valorado muy positivamente la propuesta del Ministerio de Transportes, al considerar que supone "un avance concreto y decisivo para desbloquear uno de los grandes proyectos estratégicos que necesita la ciudad". Según la edil del PSOE, "el Gobierno de España vuelve a demostrar con hechos su compromiso con Alicante, poniendo sobre la mesa una propuesta concreta, financiación y una hoja de ruta para hacer realidad el Parque Central".

En este sentido, la líder de la agrupación socialista ha señalado que desde su partido seguirán manteniendo "contacto con los colectivos vecinales y entidades implicadas para recoger propuestas y aportaciones de cara al futuro desarrollo pormenorizado del proyecto".

Desde Compromís, la concejala Sara Llobell ha recordado que el proyecto "es una reivindicación histórica de la ciudad de Alicante que lleva muchos años esperándose". Por ello, aunque valora "positivamente" el hecho de que "se esté avanzando en su desarrollo", incide en que "ni el vecindario ni la plataforma que, desde hace veinte años, defiende la creación de un Parque Central y el soterramiento de las vías, han sido recibidos todavía por el ministerio ni por Óscar Puente".

La edil valencianista recuerda que el responsable de Transportes se comprometió a ello durante su última visita a Alicante, precisamente para presentar el proyecto, el pasado mes de abril. Por estos motivos, considera "una falta de respeto" que se siga avanzando en los aspectos técnicos del proyecto "mientras todavía no se ha escuchado ni atendido al vecindario".

Por su parte, Manolo Copé, portavoz de Esquerra Unida, cree que el convenio del Parque Central llega "vacío, sin plazos, sin financiación clara y sin participación vecinal real". El edil progresista cree que "el reparto económico planteado supone un avance", pero recuerda que su formación continúa "reclamando que el interés general prevalezca sobre cualquier operación especulativa y que el proyecto garantice un verdadero pulmón verde para Alicante".

Copé ha mostrado su apoyo a la Plataforma Parque Central Ya y ha abogado por escuchar a los vecinos para lograr "una gran zona verde, pública, accesible y pensada para mejorar la vida de la gente", en vez de "otro pelotazo urbanístico" en el entorno. "Barcala no puede convertir el soterramiento en bandera propagandística y luego asumir una integración parcial sin explicaciones", ha concluido.

Más críticos se han mostrado desde Vox, la única formación que "plantó" al ministro y al alcalde en la presentación de una infraestructura histórica para la ciudad. Su portavoz, Carmen Robledillo, se ha alegrado de que "por fin, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya remitido al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana una propuesta de convenio para la ejecución y financiación del futuro Parque Central, una infraestructura demandada por los alicantinos durante más de 20 años".

Sin embargo, considera "imprescindible conocer con total transparencia los detalles del acuerdo, junto con los plazos reales de ejecución". Según Robledillo, "los ciudadanos están cansados de macroanuncios con vista a las próximas elecciones, que no se traducen en avances concretos y de proyectos estratégicos que acumulan retrasos durante años".

Por ello, exigen que el Gobierno de España "asuma sus compromisos y garantice la financiación necesaria para que este proyecto deje de ser una promesa y se convierta en una realidad". Al mismo tiempo, reclaman "una coordinación efectiva entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el ministerio, para evitar nuevos retrasos y sobrecostes que vuelvan a causar una vez más perjuicios a los alicantinos".