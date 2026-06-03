Crece la presión contra el Consell: la enseñanza concertada inicia los paros parciales en Alicante

Nuevo frente para la Conselleria de Educación. A la cronificación de la huelga en la enseñanza pública en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad, se le ha añadido ahora otro problema: las protestas de los profesores de la concertada.

Los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos han iniciado este miércoles el primer paro parcial, de los tres que se han convocado este mes, para presionar a la Administración autonómica también por la mejora de sus condiciones laborales y salariales. Algunos docentes de diferentes centros de la provincia lo han secundado como el colegio Salesianos de Alicante y de Elche, así como el Santa Faz de San Vicente.

Los sindicatos FSIE, USO-CV, CCOO-PV, UGT Servicios Públicos y STEPV-IV han convocado movilizaciones desde las 8 a las 10.30 horas dirigidas al profesorado y al personal de Administración y Servicios ante la falta de acuerdos y el incumplimiento por parte de la conselleria del calendario pactado para negociar acuerdos en materia de jubilación parcial, revisión y mejora de las plantillas en las diversas etapas educativas, que sostienen que están congeladas prácticamente desde hace tres décadas, así como la normativa de pago delegado. El paro convocado, ha sido de una hora de duración, y también se va a realizar el 10 y el 17 de junio. Este sector de profesionales que está formado por entre 4.500 y 5.000 profesores en la provincia de Alicante y por alrededor de 16.000 en la Comunidad.

Profesores del colegio concertado Santa Faz de San Vicente, este miércoles / INFORMACIÓN

En enero, además de comprometerse a saldar la deuda pendiente de los atrasos de tres años, la consellera de Educación, Carmen Ortí anunció que aumentará en un 3 % los gastos corrientes a los centros privados sostenidos con fondos públicos, que destinan para pagar las facturas de luz y agua, las reparaciones y los sueldos del personal administrativo. Se trata de la segunda subida de financiación que aprueba el Consell del PP a este sector de la enseñanza, después de que el pasado curso ya aumentara en un 3,5 % esos gastos de funcionamiento.

Profesores del colegio concertado Santa Faz de San Vicente, este miércoles / INFORMACIÓN

Contra el Gobierno

La enseñanza concertada ya elevó su voz el pasado viernes con una protesta en Alicante, pero dirigida al Gobierno central. Decenas profesores denunciaron que "la escuela concertada está discriminada".

Los convocantes reclamaron que la reducción de carga lectiva prevista en el Proyecto de Ley que se tramita actualmente en el Congreso se aplique también a los profesionales de la enseñanza concertada. Esta normativa, que está en vía parlamentaria, contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de enseñanzas. Actualmente, los docentes tienen 25 horas de clase a la semana.

Docentes de la concertada, en la protesta del pasado viernes en la plaza de la Montañeta de Alicante / Alex Domínguez

El sindicato FISIE-CV, que participó en la protesta, junto a UGT, recordó que una mayor carga lectiva supone menos tiempo para preparar clases, menos capacidad de coordinación, menos atención individualizada y un desgaste profesional cada vez mayor. Además, advirtió de que el deterioro de las condiciones laborales repercute inevitablemente en la calidad educativa que reciben millones de alumnos y alumnas.