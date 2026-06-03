Una rifa para poner un toldo en un colegio de Alicante tras ocho años esperando a la administración

Un toldo improvisado para dar sombra en un colegio. Los miembros del AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio público San Blas, en el barrio homónimo de la ciudad de Alicante, han decidido llevar a cabo esta instalación para que los alumnos de infantil, de entre tres y seis años, tengan sombra en los días de más calor del curso escolar.

La colocación de la lona ha sido posible después de recaudar fondos a través de una rifa y que se han dedicado a esta necesidad. “En el AMPA nos pidieron poner alguna solución y recaudamos cerca de 280 euros para cuatro mallas”, dice Nacho Campos, presidente de la entidad, que afirma que la voluntad de colocar el sombraje la compartían con la dirección del centro.

En el AMPA nos pidieron poner alguna solución y recaudamos cerca de 280 euros para cuatro mallas Nacho Campos — Presidente del AMPA

El director del colegio es Diego Téllez, que explica que el centro se construyó en 1982 sin prever el crecimiento que experimentaría la zona en cuanto a número de habitantes y se construyó un pabellón infantil con cuatro clases cuando a día de hoy cuentan con seis, las otras dos en otros edificios y con instalaciones que “no son las que corresponden a niños de su edad”, ya que “los 150 alumnos no caben en este edificio”.

Dadas las circunstancias, la intención es ampliar el actual pabellón infantil para adaptarlo a las necesidades. Y con esta ampliación, habilitar con un sombraje adecuado la zona actualmente cubierta con el toldo improvisado. Sin embargo, la ampliación del pabellón se solicitó hace ocho años por primera vez sin que haya tenido respuesta desde la administración.

Toldo improvisado en el CEIP San Blas de Alicante. / Alex Domínguez

“Lo normal sería que a través del plan Edificant de Conselleria llegue dinero al Ayuntamiento y se construya un nuevo pabellón para acoger a todo el alumnado, pero no tenemos respuesta”, lamenta el director, que señala el “silencio administrativo” por parte del Consistorio después de que en su momento, hace cuatro años, les confirmaran la solicitud de la delegación de competencias para llevar a cabo los trabajos. Desde la Concejalía de Educación, liderada por Mari Carmen de España, responden que esta ampliación “no es competencia del Ayuntamiento”, sino de la institución autonómica.

No es lógico que utilicemos este dinero para cosas de las que se tendría que encargar la administración a cambio de no poder gastarlo en actividades extraordinarias para nuestros hijos Helia Avilés — Madre de alumno

Otras adversidades

No es el único problema relacionado con las sombras. En el otro patio habilitado para el pabellón infantil hay construidos unos sombrajes de manera regulada que presentan desperfectos desde enero, cuando las fuertes rachas de viento deterioraron el techado. Actualmente se observan huecos que permiten el paso del agua de la lluvia y que incluso se presentan vulnerables ante nuevas rachas de viento. “Hemos realizado diferentes partes pero todavía está sin arreglar”, lamenta.

Tenemos muchos más alumnos pero prácticamente los mismos recursos y materiales que años atrás Diego Téllez — Director del CEIP San Blas

La instalación del toldo es la segunda actuación del estilo por parte del AMPA. El año pasado los padres y las madres de los alumnos ya pagaron 3.900 euros para 41 ventiladores y su respectiva instalación en el interior de 19 aulas. “No es una situación lógica que utilicemos este dinero para cosas de las que se tendría que encargar la administración a cambio de no poder gastarlo en actividades extraordinarias para nuestros hijos”, dice Helia Avilés, miembro del AMPA y madre de una hija en el CEIP San Blas.

Se debería hacer cargo el Ayuntamiento, pero ante la pasividad hacemos lo que podemos Carlos Coronado — Padre de dos alumnos

También se queja Carlos Coronado, padre de dos hijos en este colegio y miembro del AMPA. “Se debería hacer cargo el Ayuntamiento, pero ante la pasividad hacemos lo que podemos”, señala.

Agujeros en el sombraje del patio del pabellón infantil del CEIP San Blas de Alicante. / Alex Domínguez

Las jornadas de calor coinciden con las de huelga entre el profesorado, que está teniendo “mucho seguimiento” entre los docentes del centro, según confirma el director. Las razones de la protesta se reflejan en el propio colegio, ya que “en todas las aulas se superan las ratios, tenemos muchos más alumnos pero prácticamente los mismos recursos y materiales que años atrás y no se les puede dedicar toda la atención que merecen a los alumnos con necesidades especiales”, ya que han estado “un año entero sin tener un educador o educadora a tiempo completo, pese a que por normativa nos corresponde”.

A su vez, el director recuerda que estuvieron “meses con un solo baño disponible para 350 niños en el patio porque el resto estaban estropeados y tardaron en arreglarlos; en tres aulas de infantil ha habido días sin agua corriente; y se tuvo que cerrar por seguridad la mitad del patio después de que una valla se quedara tumbada por el viento”. A su vez, puntualiza que “la mayoría de las subsanaciones exigidas por Conselleria en la cocina del colegio y que deben ser acometidas por el Ayuntamiento como el arreglo de mosquiteras, sumideros y puertas” siguen pendientes.