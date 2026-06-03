Ryanair recupera en Alicante sus dos rutas más veraniegas: Fez y Menorca vuelven a despegar desde El Altet

El aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández recuperó este martes 2 de junio dos rutas con sabor claramente veraniego. Ryanair vuelve a operar desde El Altet sus conexiones con Fez, en Marruecos, y Menorca, dos destinos que forman parte de la programación estacional de la compañía y que, según la información difundida, se mantendrán activos hasta septiembre.

No son dos rutas cualquiera dentro del mapa de Ryanair en Alicante. La aerolínea irlandesa tiene una presencia masiva en El Altet, con decenas de destinos y más de medio millar de vuelos semanales previstos para la temporada alta. Pero Fez y Menorca destacan porque son las dos únicas conexiones de Ryanair en Alicante-Elche que operan exclusivamente en verano, un detalle que las convierte en termómetro de la temporada turística. Ryanair anunció para el verano de 2026 una programación de 89 rutas desde Alicante-Elche y más de 580 vuelos semanales, un 10% más que el año anterior.

Fez: la puerta marroquí que vuelve con el calor

La ruta con Fez refuerza la conexión de Alicante con el norte de África y con uno de los destinos más singulares de Marruecos. Frente a rutas marroquíes más asociadas a grandes flujos urbanos o familiares, Fez conserva un atractivo muy concreto: medina histórica, patrimonio, turismo cultural y una imagen menos masificada que otros puntos del país.

Para Alicante, el enlace tiene una doble lectura. Por un lado, amplía la oferta internacional del aeropuerto en plena temporada alta. Por otro, encaja con una realidad cada vez más visible en El Altet: el aeropuerto ya no funciona solo como puerta de entrada de turistas europeos hacia la Costa Blanca, sino también como punto de salida para residentes, viajeros familiares y escapadas cortas hacia destinos cercanos del Mediterráneo y el Magreb.

La propia web de Ryanair mantiene activa la comercialización de vuelos entre Alicante y Fez, con tarifas de referencia para la ruta, lo que confirma su presencia dentro del mapa de ventas de la compañía.

Menorca: la escapada balear que solo aparece en verano

La otra ruta recuperada es Menorca, uno de esos destinos que encajan casi de forma automática con el calendario estival. Playas, calas, turismo familiar, alojamientos de temporada y escapadas de pocos días hacen que el enlace tenga sentido especialmente entre junio y septiembre.

Para los viajeros alicantinos, la conexión directa evita escalas y permite transformar Menorca en una escapada mucho más accesible. Para los menorquines, también abre una puerta rápida hacia la Costa Blanca, con Alicante como ciudad, aeropuerto y punto de entrada a otras zonas de la provincia.

Ryanair también comercializa la ruta Alicante-Menorca en su web, con vuelos y precios vinculados al calendario de verano.

Alicante, cada vez más aeropuerto de temporada… y de todo el año

La recuperación de estas rutas llega en un momento en el que el aeropuerto Alicante-Elche sigue ampliando su papel como gran nodo turístico del Mediterráneo. La temporada alta concentra más vuelos, más turistas y más conexiones, pero el crecimiento de Ryanair y de otras compañías ha ido reduciendo la frontera entre verano e invierno.

Aun así, hay rutas que siguen marcando el inicio real del verano aeroportuario. Fez y Menorca son dos de ellas. Su regreso no solo añade destinos al panel de salidas: también confirma que El Altet entra en su fase más intensa, la de maletas ligeras, escapadas familiares, vuelos llenos y horarios pensados para aprovechar cada día de vacaciones.

Hasta septiembre, Alicante volverá a tener ese doble puente estacional: uno hacia el interior histórico de Marruecos y otro hacia una de las islas más deseadas del Mediterráneo español.