La Aemet lo confirma: bajada notable de las temperaturas en Alicante y chubascos débiles

Alicante dejará atrás este miércoles 3 de junio la jornada de calor extremo que llevó los termómetros hasta los 40 grados en puntos del interior. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tendencia con una bajada notable de las temperaturas máximas en buena parte de la provincia, aunque el ambiente seguirá siendo cálido para la época.

El cambio será especialmente visible durante las horas centrales del día. Después del episodio de altas temperaturas del martes, los termómetros retrocederán varios grados, sobre todo en las comarcas del sur y del interior, donde se registraron los valores más elevados.

El cielo permanecerá poco nuboso en la mayor parte de Alicante, aunque durante la primera mitad del día aumentará la nubosidad en el norte de la provincia. En estas zonas no se descartan algunos chubascos débiles y aislados, aunque la probabilidad de lluvia será reducida y muy localizada.

Las temperaturas mínimas bajarán en el norte, mientras que en el resto de la provincia apenas experimentarán cambios. Las máximas, en cambio, sí protagonizarán el principal cambio meteorológico de la jornada, poniendo fin al episodio de calor intenso que marcó el inicio de junio.

El viento soplará flojo de nordeste durante la mañana y girará a sureste a partir del mediodía, una configuración que contribuirá a suavizar el ambiente en el litoral y a contener el ascenso térmico de las horas centrales.

La playa del Postiguet abarrotada este caluroso martes 2 de junio / Rafa Arjones

El tiempo en Alicante

Alicante notará este miércoles un alivio claro tras la jornada de calor extremo del martes. Las temperaturas bajarán varios grados en la capital, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego y agradable durante buena parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 28 grados, con cielos poco nubosos y algunas nubes más presentes a primera hora. La probabilidad de lluvia será baja y el viento de componente este y sureste ayudará a suavizar el ambiente junto al mar durante la tarde.

El tiempo en Elche

Elche dejará atrás este miércoles el calor extremo de la jornada anterior, aunque seguirá registrando temperaturas altas para principios de junio. La máxima bajará hasta los 30 grados, ocho menos que el martes, en una jornada estable y con predominio del sol.

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 30 grados, con ambiente cálido durante las horas centrales pero mucho más llevadero que el registrado bajo el aviso amarillo por calor. El viento de levante volverá a aparecer durante la tarde y ayudará a suavizar ligeramente la sensación térmica.

Las fuentes en Elche fueron ayer un punto obligado para aliviar las altas temperaturas / ÀXEL ÀLVAREZ

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este miércoles una jornada muy agradable junto al mar, con temperaturas suaves y bastante más contenidas que las registradas en el interior y el sur de la provincia durante los últimos días. El sol seguirá siendo el protagonista, aunque con algunos intervalos nubosos sin importancia.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 27 grados, en un ambiente plenamente veraniego pero sin excesos. La brisa marítima volverá a hacerse notar durante la tarde y contribuirá a mantener una sensación térmica más confortable en la costa.

El tiempo en Elda

Elda notará este miércoles un descenso muy importante de las temperaturas después del intenso calor del martes. La máxima caerá hasta los 29 grados, casi diez menos que el día anterior, en una jornada mucho más llevadera aunque todavía cálida para la época.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 29 grados, con algunas nubes durante la mañana y una probabilidad muy baja de lluvia. El ambiente será más fresco que en jornadas anteriores y la humedad aumentará claramente, sobre todo al final del día.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja también notará este miércoles el alivio térmico tras la intensa jornada de calor del martes. El ambiente seguirá siendo plenamente veraniego, pero con temperaturas mucho más moderadas y una sensación más agradable junto al mar.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 27 grados, cinco menos que la máxima registrada el día anterior. El sol dominará durante toda la jornada y la brisa de componente este y sureste ayudará a refrescar el litoral durante la tarde, dejando un ambiente más llevadero en la costa sur.

El tiempo en Orihuela

Orihuela dejará atrás este miércoles el calor extremo que disparó los termómetros hasta los 40 grados el martes. La máxima caerá diez grados en apenas 24 horas, aunque el ambiente seguirá siendo claramente veraniego en la Vega Baja.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 30 grados, con cielos poco nubosos y sin riesgo de lluvia. El descenso será especialmente notable durante las horas centrales del día, cuando el calor seguirá siendo intenso, pero mucho más llevadero que en la jornada anterior.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será una de las localidades donde más se notará el cambio de tiempo tras el episodio de calor extremo del martes. La jornada arrancará con más nubosidad que en el resto de la provincia e incluso con una pequeña posibilidad de chubascos débiles durante la mañana, aunque la tendencia será a que el sol gane terreno con el paso de las horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 29 grados, ocho menos que el día anterior. El ambiente seguirá siendo cálido durante la tarde, pero mucho más llevadero que en jornadas anteriores, con una sensación más fresca gracias al aumento de la humedad y a la entrada de aire más suave.

Juani Ruz

El tiempo en Dénia

Dénia será una de las pocas zonas de la provincia donde la mañana puede dejar algo más de incertidumbre. La previsión contempla intervalos nubosos e incluso la posibilidad de algún chubasco débil y aislado a primera hora, antes de que el sol vuelva a imponerse durante el resto de la jornada.

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Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, con un ambiente más suave que el registrado durante el episodio de calor del martes. El viento de sur ganará intensidad durante las horas centrales, con rachas que pueden superar los 50 km/h en puntos expuestos del litoral, mientras la humedad seguirá siendo elevada junto al mar.