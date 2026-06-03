Los vecinos del sur de Alicante piden una reunión urgente al edil de Urbanismo sobre la retirada de las vías de Casa Mediterráneo

Al Ayuntamiento de Alicante y al Ministerio de Transportes se les acumula el trabajo en la capital de la provincia. El mismo día en que han anunciado avances en el futuro Parque Central, los vecinos del sur reclaman una reunión urgente con el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, para abordar otra reclamación: la retirada de las vías de Casa Mediterráneo, que permitiría ampliar el Parque del Mar.

Los residentes del entorno exigen "máxima agilidad y determinación" en la firma del convenio urbanístico entre el Consistorio y Adif para la desafectación de los terrenos ferroviarios. Según la Asociación de Vecinos Parque del Mar, el ministerio "ya ha trasladado formalmente su total acuerdo con los términos generales del convenio", por lo que "el Ayuntamiento de Alicante únicamente debe fijar el día y la hora para proceder a la firma definitiva".

Según los residentes, se trata de "una gran oportunidad que genera incertidumbre vecinal ante las informaciones publicadas sobre el desarrollo del nuevo ámbito urbanístico denominado OI/8, que prevé la construcción de viviendas, hoteles y usos terciarios en la zona". Por estos motivos, la asociación ha solicitado una reunión "a la mayor brevedad" con el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que accedió al cargo a principios de año tras la dimisión de Rocío Gómez por el escándalo de las viviendas protegidas.

El objetivo del encuentro, apuntan desde la asociación, es "conocer el alcance real del proyecto y exigir que esta gran operación urbanística sirva para solucionar carencias históricas del barrio en lugar de suprimir dotaciones públicas". En este sentido, los vecinos muestran su preocupación por el futuro de la parcela dotacional ubicada entre las calles Banda de Música los Claveles y Nadadora Carmen Soto, "donde el Ayuntamiento se comprometió a proyectar una plaza pública largamente reivindicada".

Soluciones a la Fábrica de Sacos

Por otra parte, desde la asociación proponen una solución urbanística integral para la zona: que se incluya dentro del ámbito de la OI/8 tanto la parcela municipal residencial de la calle Banda de Música los Claveles como el degradado Polígono IV del plan parcial de la Fábrica de Sacos (junto a la Comandancia de la Guardia Civil en la avenida de Elche).

"Llevamos años exigiendo la demolición subsidiaria de las casas en ruinas de la Fábrica de Sacos debido a su total abandono e insalubridad. Incluir este suelo residencial en las compensaciones con ADIF permitiría al Ayuntamiento aminorar la reconversión de parcelas dotacionales en viviendas y blindar el suelo del futuro parque", explican desde la Junta Directiva.

Más movilizaciones

Con este contexto, y "hartos de las promesas y la parálisis burocrática", los vecinos del Parque del Mar han anunciado un nuevo calendario de protestas. La próxima cita tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 19:30 horas, momento en el que el barrio volverá a manifestarse.

Con esta movilización, los residentes exigirán a las administraciones implicadas dos "compromisos irrenunciables" de cara al periodo estival: agilidad administrativa absoluta para que el convenio entre el Ayuntamiento y Adif se firme de manera inminente y actuaciones de urgencia antes del verano, concretamente, el desmantelamiento de las vías en desuso y la habilitación de unos accesos provisionales peatonales que permitan a los vecinos disfrutar del Parque del Mar de forma segura durante los meses estivales.