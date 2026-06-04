El Ayuntamiento de Alicante confirma las actividades deportivas para invierno: fechas de matriculación, calendario y precios
Pádel, natación, GAP, entrenamiento funcional o gimnasia para mayores, entre los cursos programados entre octubre y enero
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante ya ha dado a conocer las actividades deportivas para el primer cuatrimestre, entre octubre de 2026 y enero de 2027. Eso sí para conseguir una plaza habrá que cruzar los dedos y estar muy atento a las diferentes fechas de preinscripción, sorteo, pago, vacantes etc.
Las actividades deportivas darán comienzo la semana del 19 de octubre y finalizarán a finales de enero de 2027. Los precios de las actividades acuáticas son los siguientes:
- Lunes y miércoles: 100,05 euros
- Martes y jueves: 100,05 euros
- Viernes: 52,20 euros
- Sábado: 52,20 euros
Las actividades en seco costarán 54,05 euros las que se den dos días a la semana y 28,20 las que se realicen los viernes.
Para apuntarte tendrás que hacerlo a través de la plataforma de gestiones on-line del ayuntamiento, y sobre las fechas, estas son las que tienes que apuntar:
- Preinscripción online: del lunes 17 de agosto al jueves 17 de septiembre
- Sorteo: lunes 21 de septiembre
- Pago: del lunes 21 de septiembre al jueves 24 de septiembre
- Nuevas vacantes online: adultos a partir del martes 29 de septiembre; menores a partir del jueves 1 de octubre
Actividades deportivas para este invierno en Alicante
Estas son todas las actividades disponibles:
- Ritmos Energy
- Marcha nórdica
- Yoga
- Pádel inicio
- Pilates
- Entrenamiento funcional
- Mayores en activo
- GAP: glúteos, abdominales y piernas
- Actividad acuática para bebés, dirigida a bebés de 12 a 36 meses.
- Natación: preescolar (de 3 a 5 años), infantil (de 6 a 9 años) y cadete (de 10 a 12 años)
- Natación juvenil (de 13 a 15 años)
- Natación adultos: inicio y perfeccionamiento (mayores de 16 años)
- Natación mayores (mayores de 63 años)
- Natación para embarazadas
- Aquagym (mayores de 16 años)
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
- Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”
- Las playas de Alicante llegan al verano a dos velocidades: del brillo de San Juan al deterioro del Postiguet
- Profesores de Alicante hacen un escrache a Llorca tras la agresión a una docente y el bloqueo en la negociación
- Cuarta semana de huelga de profesores en Alicante: así será la lucha docente a partir de ahora
- El ministerio presenta el convenio para el Parque Central de Alicante: 347 millones a repartir entre el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento
- La Aemet lo confirma: bajada notable de las temperaturas en Alicante y chubascos débiles
- La consellera de Educación desacredita la huelga y la encuesta sindical al profesorado