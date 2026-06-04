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El Ayuntamiento de Alicante confirma las actividades deportivas para invierno: fechas de matriculación, calendario y precios

Pádel, natación, GAP, entrenamiento funcional o gimnasia para mayores, entre los cursos programados entre octubre y enero

Las clases de natación para niños en Alicante son de las más demandadas

Las clases de natación para niños en Alicante son de las más demandadas / CHATGPT

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O. Casado

O. Casado

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante ya ha dado a conocer las actividades deportivas para el primer cuatrimestre, entre octubre de 2026 y enero de 2027. Eso sí para conseguir una plaza habrá que cruzar los dedos y estar muy atento a las diferentes fechas de preinscripción, sorteo, pago, vacantes etc. 

Las actividades deportivas darán comienzo la semana del 19 de octubre y finalizarán a finales de enero de 2027. Los precios de las actividades acuáticas son los siguientes:

  • Lunes y miércoles: 100,05 euros
  • Martes y jueves: 100,05 euros
  • Viernes: 52,20 euros
  • Sábado: 52,20 euros

Las actividades en seco costarán 54,05 euros las que se den dos días a la semana y 28,20 las que se realicen los viernes.

Para apuntarte tendrás que hacerlo a través de la plataforma de gestiones on-line del ayuntamiento, y sobre las fechas, estas son las que tienes que apuntar:

  • Preinscripción online: del lunes 17 de agosto al jueves 17 de septiembre
  • Sorteo: lunes 21 de septiembre
  • Pago: del lunes 21 de septiembre al jueves 24 de septiembre
  • Nuevas vacantes online: adultos a partir del martes 29 de septiembre; menores a partir del jueves 1 de octubre

Actividades deportivas para este invierno en Alicante

Estas son todas las actividades disponibles:

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  • Ritmos Energy
  • Marcha nórdica
  • Yoga
  • Pádel inicio
  • Pilates
  • Entrenamiento funcional
  • Mayores en activo
  • GAP: glúteos, abdominales y piernas
  • Actividad acuática para bebés, dirigida a bebés de 12 a 36 meses.
  • Natación: preescolar (de 3 a 5 años), infantil (de 6 a 9 años) y cadete (de 10 a 12 años)
  • Natación juvenil (de 13 a 15 años)
  • Natación adultos: inicio y perfeccionamiento (mayores de 16 años)
  • Natación mayores (mayores de 63 años)
  • Natación para embarazadas
  • Aquagym (mayores de 16 años)

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