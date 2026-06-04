El Ayuntamiento de Alicante confirma las actividades deportivas para invierno: fechas de matriculación, calendario y precios

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante ya ha dado a conocer las actividades deportivas para el primer cuatrimestre, entre octubre de 2026 y enero de 2027. Eso sí para conseguir una plaza habrá que cruzar los dedos y estar muy atento a las diferentes fechas de preinscripción, sorteo, pago, vacantes etc.

Las actividades deportivas darán comienzo la semana del 19 de octubre y finalizarán a finales de enero de 2027. Los precios de las actividades acuáticas son los siguientes:

Lunes y miércoles: 100,05 euros

Martes y jueves: 100,05 euros

Viernes: 52,20 euros

Sábado: 52,20 euros

Las actividades en seco costarán 54,05 euros las que se den dos días a la semana y 28,20 las que se realicen los viernes.

Para apuntarte tendrás que hacerlo a través de la plataforma de gestiones on-line del ayuntamiento, y sobre las fechas, estas son las que tienes que apuntar:

Preinscripción online: del lunes 17 de agosto al jueves 17 de septiembre

Sorteo: lunes 21 de septiembre

Pago: del lunes 21 de septiembre al jueves 24 de septiembre

Nuevas vacantes online: adultos a partir del martes 29 de septiembre; menores a partir del jueves 1 de octubre

Actividades deportivas para este invierno en Alicante

Estas son todas las actividades disponibles:

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