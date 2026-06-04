Esta es la administración de Alicante que ha repartido el primer premio de la Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves ha dejado un buen pellizco en la ciudad de Alicante. Ha sido la administración ubicada en Avenida Deportista Miriam Blasco la encargada de repartir la suerte este 4 de junio. En cuanto al número ganador, este primer premio ha recaído sobre el 99242, valorado en 30.000 euros al número. El segundo premio ha caído en las siguientes cifras: 69176 y sus agraciados han comprado su número en Sevilla, Barcelona y Guipúzcoa.

Reintegros

Los números que conforman el reintegro en el sorteo de la Lotería Nacional de este jueves son: 0 - 2 - 7

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.