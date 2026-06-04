El aeropuerto de Alicante-Elche hace historia con Armenia: El Altet estrena hoy su primer vuelo directo con Ereván

El aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández vive este jueves una jornada histórica. Por primera vez, la provincia queda conectada con Armenia mediante un vuelo directo regular. El vuelo inaugural de FlyOne Armenia procedente de Ereván tiene prevista su llegada a El Altet a las 19:40, abriendo una ruta inédita para Alicante y poco habitual en el mapa aéreo español.

La conexión coloca al aeropuerto alicantino en una posición singular: Alicante-Elche se convierte en el segundo aeropuerto de España, después de Barcelona, en contar con vuelos directos a Armenia. Un salto simbólico y operativo que refuerza el perfil internacional de El Altet, cada vez más alejado de la imagen de aeropuerto puramente turístico de sol y playa.

Una ruta inédita entre Alicante y el Cáucaso

La nueva conexión une Ereván, capital de Armenia, con Alicante, uno de los grandes aeropuertos mediterráneos del país. La ruta está programada desde este 4 de junio de 2026 y operará dos veces por semana, los jueves y domingos, según la programación publicada por portales especializados en rutas aéreas. AeroRoutes recoge el horario previsto del vuelo 3F711, con salida de Ereván a las 16:20 y llegada a Alicante a las 19:40, operado con un Airbus A320.

La conexión inversa, Alicante-Ereván, está prevista como vuelo 3F712, con salida de El Altet a las 20:40 y llegada a Armenia de madrugada, a las 03:20 del día siguiente.

Por qué es importante para Alicante

La importancia de esta ruta va más allá del estreno de un destino nuevo. Armenia no es un mercado masivo para España, ni una conexión habitual en los aeropuertos nacionales. Por eso, que Alicante entre en ese mapa confirma la fuerza de El Altet como aeropuerto capaz de atraer rutas largas, singulares y de nicho.

Hasta ahora, Barcelona era la referencia española en conexiones directas con Armenia. La llegada de FlyOne Armenia a Alicante abre una puerta nueva entre la Costa Blanca y el Cáucaso, con potencial para viajeros turísticos, residentes, visitas familiares, conexiones culturales y desplazamientos entre comunidades armenias y el Mediterráneo español.

También tiene una lectura estratégica: Alicante sigue ampliando su radio de acción hacia mercados menos tradicionales. No se trata solo de Reino Unido, Alemania, Países Bajos o los países nórdicos, los grandes clásicos de El Altet. La nueva ruta mira hacia el este, hacia un país situado entre Europa oriental y Asia occidental, en una zona de enorme peso histórico y cultural.

El vuelo más largo del aeropuerto

Otro detalle convierte esta conexión en especial: la ruta Alicante-Ereván ha sido presentada como el vuelo directo más largo operado desde el aeropuerto alicantino. Algunos medios especializados han destacado que la distancia supera incluso a la ruta con Reikiavik, que hasta ahora figuraba entre las conexiones más largas de El Altet.

Portales de programación aérea sitúan la distancia entre Alicante y Ereván en torno a 2.398 millas, con una duración aproximada de entre 5 horas y 30 minutos y 5 horas y 50 minutos, según sentido, programación y condiciones operativas.

Ese dato refuerza el valor simbólico de la jornada: Alicante no solo estrena país, sino que estira su mapa de destinos directos hasta el Cáucaso.

FlyOne Armenia aterriza en la Costa Blanca

FlyOne Armenia anunció la apertura de la ruta entre Ereván y Alicante para junio de 2026, con dos frecuencias semanales. La compañía presentó la conexión como una forma de ofrecer a los pasajeros armenios un acceso directo a la costa mediterránea española.

La página de FlyOne dedicada a la conexión con Alicante. / FlyOne

Para FlyOne Armenia, Alicante encaja como destino vacacional y mediterráneo. Para El Altet, la ruta suma diversidad a una red internacional que cada temporada incorpora destinos menos previsibles. La Costa Blanca gana así presencia en un mercado que puede combinar turismo de sol, visitas familiares y escapadas de larga distancia.

Alicante, cada vez más lejos

La llegada del primer vuelo directo desde Armenia confirma una tendencia: el aeropuerto Alicante-Elche ya no compite solo por volumen, sino también por variedad de destinos. En los últimos años, El Altet ha reforzado rutas europeas, ha consolidado conexiones de temporada y ha ganado peso como infraestructura clave no solo para Alicante, sino para buena parte del sureste español.

La ruta con Ereván añade una pieza diferente. No es una conexión de corto radio tradicional, ni una escapada europea convencional. Es un enlace con un país de fuerte identidad histórica, con una diáspora repartida por el mundo y con una capital, Ereván, que se ha abierto cada vez más al turismo internacional.

El Monte Aragats en Armenia. / REDACCIÓN

Una tarde para mirar el panel de llegadas

El vuelo inaugural está previsto a las 19:40. Para los aficionados a la aviación y quienes siguen de cerca el crecimiento de El Altet, no será una llegada más. Será el momento en que Alicante quede conectada directamente con Armenia por primera vez en una ruta regular.

El dato puede parecer técnico, pero tiene una lectura muy alicantina: cada nueva ruta cambia un poco el lugar que ocupa la provincia en el mapa. Y este jueves, con la llegada del vuelo de FlyOne Armenia desde Ereván, Alicante mira más lejos que nunca.